Felejthetetlen gasztronómiai és wellness élmények Opatijában
Minden évszakban kivételes hangulattal várja a turistákat az „Adria királynőjeként” ismert város. A több mint 170 éves, egyedi miliővel rendelkező Opatija egyik ékköve a Hotel Miramar, amely életre szóló élményeket kínál a testi-lelki feltöltődésre Horvátországban, valamint az aktív pihenésre vágyó idősebb és fiatal korosztály számára egyaránt.
Az utószezonban is szívesen látogatják a turisták Horvátország egyik kedvenc üdülőhelyét, amely ilyenkor, ősszel is lélegzetelállító. Nemcsak a tájban, a tengert övező hegyekben és szigetekben gyönyörködhet itt az ember, ahogy végigmegy a Lungomarén, azaz I. Ferenc József sétányon, hanem egy csipetnyi történelmet is magába szippanthat. Ebben a festői környezetben található a közvetlen tengerparti kapcsolattal rendelkező Hotel Miramar. Ahogy a négycsillagos szálloda teraszáról nézem az Adriát, érzem a Kvarner-öböl egyedi klímáját, legendás gyógyító erejét. A tengervízen megcsillanó kora esti fények visszamosolyognak rám.
Monarchiabeli hangulat Horvátországban
Itt garantált a pihenés, hiszen lelassul az idő. A főbejárattal szemben Sissi és I. Ferenc József szobra köszönti az ide érkező vendégeket. Míves, faragott bútorok, kiegészítők, a hallban muranói üvegcsillárok, a királyi párról készült fotók és egy festmény, illetve korabeli képeslapok és újságcikkek emlékeztetnek az Osztrák-Magyar Monarchia aranykorára.
A legtöbb szállodában modern közeg, nálunk viszont egy különleges atmoszférával rendelkező világ fogadja az ide érkezőket. Számos visszatérő vendégünk van, ami annak is köszönhető, hogy szinte családtagként tekintünk rájuk. A kollégáink személyesen ismerik őket, sokat beszélgetnek velük, így már tudják, hogy éppen mire lehet szükségük a pihenésükhöz. Nap mint nap javaslatokat tesznek nekik a környékbeli állandó és szezonális programokra, kirándulási lehetőségekre.
– árulta el dr. Szakály Orsolya, a Miramar ügyvezető igazgatója a Borsnak.
Helyi termelőktől vásárolnak
Nemcsak az Adriára néző, kivételes panoráma, hanem a beltéri és kültéri édes-, illetve tengervizes medencék, a wellness-programok és a hozzá köthető szolgáltatások, valamint a fine dining jegyében kínált ételek – főként a tengeri gasztrokülönlegességek – biztosítanak Opatija-szerte páratlan élményeket.
– A turizmus itt több mint száz éve a gyógyüdülésre és kultúrára épül. Éppen ezért egész évben a testi és lelki feltöltődésre helyezzük a fő hangsúlyt. Legyen szó aroma-tuina masszázsról, arc- vagy kozmetikai kezelésről, esetleg elektrolízises lábfürdőről, a wellnesskínálatunk széles. Az egészséges étkezést is fókuszba állítjuk. A séfjeink a helyi termelők friss és minőségi áruiból; tejtermékeiből, zöldségeiből készítik a folyton megújuló étlapunkon megtalálható ételeinket. Tematikus kóstolóinkon külön is népszerűsítjük a helyi kézműves termékeket. Sőt a hal- és rákféléket is igyekszünk az öbölből, a környékbeli halászoktól beszerezni. Mindig szezonális finomságokkal, süteményekkel készülünk, most például éppen gesztenyés desszertekkel. Novemberben pedig a helyi csokoládéfesztivál jegyében különleges csokis készítményekkel, valamint a wellnessben csokoládés kezelésekkel várjuk a vendégeinket – emelte ki az ügyvezető.
Fókuszban a magyarok
A Miramar vezetőségének célja az, hogy a határtól alig két és fél órás, Budapesttől pedig mintegy ötórányi autóútra található desztináción minél több magyar turistát láthassanak vendégül.
– A helyi ételeken és italokon kívül a legjobb tokaji borokat és magyar pezsgőket is bemutatjuk. Ezzel és további gasztronómiai és kulturális programokkal, például élőzenei- és felolvasóestekkel a magyar vendégeinknek is szeretnénk kedveskedni – tette még hozzá Orsolya.
A szálloda csapatából többen is beszélnek magyarul. Köztük a 72 éves Ernest, aki megszakításokkal ugyan, de több mint két évtizede az egyik vezető pincér itt.
Számos munkahelyen megfordultam a környéken. Sok hírességhez volt így szerencsém az évek során, például II. János Pálnak és XVI. Benedek pápának is felszolgáltam. Habsburg Ottóval pedig éppen a Miramarban találkozhattam. Bár horvát állampolgár vagyok, de a szüleim magyarok voltak, és büszkén beszélem az ő anyanyelvüket. A magyar vendégek legnagyobb örömére csak így szólok hozzájuk.
– mondta Ernest.
Hiába köszönt be itt is a hideg időjárás, az öt épületből álló hotelkomplexumban az utó- és előszezonban is garantált a vendégszerető és melegszívű fogadtatás. De a környék is felfedezésre vár: érdemes átruccanni a közeli hegyi városkába, Kastavba, vagy egy alig tízperces, kényelmes séta keretében Voloskó halászfaluig. A hangulatos, szűk utcákon át kalandozva, az Ostaria Veranda nevű étteremben ugyanis különleges tengeri specialitásokat és helyi borokat kóstolhatunk. Opatija akár egy hosszú hétvége, vagy egy párnapos utazás erejéig is tartalmas időtöltést nyújt, és úgy búcsúzik innen az ember, ahogy én is; hogy mindenképp vissza akar ide térni.
Jókai Mór és József Attila nyomában
A főként irodalmi művekből, képzőművészeti alkotásokból, régi magyar nevén Abbáziaként ismert város a monarchia idején multikulturális központ volt, a legdivatosabb gyógyfürdő-üdülőhelynek számított. Bármerre járunk, lépten-nyomon híres magyarok nevébe botlunk: Markuskovszky Lajos orvoséba például, akinek oroszlánrésze volt abban, hogy az 1860-as években felismerték, milyen gyógyító ereje van az itteni levegőnek. Sorra özönlöttek emiatt Opatijába a nemesek, épültek a kúriák. Jókai Mór, valamint gyermekkorában József Attila is eljutott ide regenerálódni, sőt gróf Andrássy Gyula élete utolsó napjait a közeli Voloskóban töltötte. A Kvarner-öbölben lévő település szorosan kötődik a magyarsághoz. A magyarokat kedvelő királyné, Sissi és I. Ferenc József téli rezidenciája is ezen a környéken volt. A kor világhíres nagyjai is imádták a várost: köztük Isadora Duncan táncosnő, Anton Pavlovics Csehov orosz író, vagy éppen Gustav Mahler zeneszerző is.
