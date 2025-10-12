RETRO RÁDIÓ

Meggazdagodtál? Íme a hatos lottó nyerőszámai

Ezúttal nem volt telitalálatos szelvény a hatós lottón.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 16:46
Módosítva: 2025.10.12. 17:01
nyeremény Szerencsejáték Zrt hatos lottó

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.

A hatos lottón nem volt telitalálat
A hatos lottón nem volt telitalálat
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A hatos lottó nyerőszámai:

6, 7, 8, 23, 24, 32

A nyeremények pedig így alakulnak:

  • 6 találatos szelvény nem volt.
  • 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 395 910 forint;
  • 4 találatos szelvény 1271 darab, nyereményük egyenként 9035 forint;
  • 3 találatos szelvény 24 839 darab, nyereményük egyenként 2810 forint.
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu