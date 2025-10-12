Meggazdagodtál? Íme a hatos lottó nyerőszámai

Ezúttal nem volt telitalálatos szelvény a hatós lottón.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.
6, 7, 8, 23, 24, 32
