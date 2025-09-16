Döbbenetes: vesztegetés miatt tartóztatták le az egészségügyi dolgozót

Többször került már bajba vesztegetés miatt a férfi.
Vesztegetés gyanúja miatt tartóztatták le az 55 éves L. Zoltánt, aki beteghordozóként dolgozott egy Pest megyei kórházban.
A férfinak volt már összeütközése a törvénnyel, korábban is hasonló bűncselekmények miatt indult ellene eljárás.
A rendőrség információi szerint L. Zoltán 2024 júniusa és szeptembere között egy hálózatot épített ki, amelyen keresztül soron kívüli egészségügyi ellátáshoz juttatta ismerőseit, megszegve ezzel a vesztegetésre vonatkozó szabályokat. A vizsgálatokért kért összegeket ő maga határozta meg. A férfit szeptember 3-án fogták el otthonában, ahol őrizetbe is vették. A házkutatás során alkalmassági véleményeket, recepteket és különféle informatikai eszközöket is lefoglaltak.
L. Zoltánt üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel, csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi kedvezményesen vásárolt személyautót, méghozzá egy orvosi kamarai tagsági igazolvány felhasználásával.
A bíróság elrendelte az 55 éves férfi letartóztatását - írja a police.hu.
