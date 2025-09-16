Döbbenetes: vesztegetés miatt tartóztatták le az egészségügyi dolgozót

Vesztegetés gyanúja miatt tartóztatták le az 55 éves L. Zoltánt, aki beteghordozóként dolgozott egy Pest megyei kórházban.

Vesztegetés miatt tartóztatták le az egészségügyi dolgozót Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A férfinak volt már összeütközése a törvénnyel, korábban is hasonló bűncselekmények miatt indult ellene eljárás.

Vesztegetés miatt fogták el Zoltánt

A rendőrség információi szerint L. Zoltán 2024 júniusa és szeptembere között egy hálózatot épített ki, amelyen keresztül soron kívüli egészségügyi ellátáshoz juttatta ismerőseit, megszegve ezzel a vesztegetésre vonatkozó szabályokat. A vizsgálatokért kért összegeket ő maga határozta meg. A férfit szeptember 3-án fogták el otthonában, ahol őrizetbe is vették. A házkutatás során alkalmassági véleményeket, recepteket és különféle informatikai eszközöket is lefoglaltak.

L. Zoltánt üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel, csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi kedvezményesen vásárolt személyautót, méghozzá egy orvosi kamarai tagsági igazolvány felhasználásával.

A bíróság elrendelte az 55 éves férfi letartóztatását - írja a police.hu.