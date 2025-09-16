RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes: vesztegetés miatt tartóztatták le az egészségügyi dolgozót

Többször került már bajba vesztegetés miatt a férfi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 13:20
Vesztegetés gyanúja miatt tartóztatták le az 55 éves L. Zoltánt, aki beteghordozóként dolgozott egy Pest megyei kórházban. 

Vesztegetés miatt tartóztatták le az egészségügyi dolgozót Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A férfinak volt már összeütközése a törvénnyel, korábban is hasonló bűncselekmények miatt indult ellene eljárás.

Vesztegetés miatt fogták el Zoltánt

A rendőrség információi szerint L. Zoltán 2024 júniusa és szeptembere között egy hálózatot épített ki, amelyen keresztül soron kívüli egészségügyi ellátáshoz juttatta ismerőseit, megszegve ezzel a vesztegetésre vonatkozó szabályokat. A vizsgálatokért kért összegeket ő maga határozta meg. A férfit szeptember 3-án fogták el otthonában, ahol őrizetbe is vették. A házkutatás során alkalmassági véleményeket, recepteket és különféle informatikai eszközöket is lefoglaltak.

L. Zoltánt üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel, csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi kedvezményesen vásárolt személyautót, méghozzá egy orvosi kamarai tagsági igazolvány felhasználásával.

A bíróság elrendelte az 55 éves férfi letartóztatását - írja a police.hu.

 

 

