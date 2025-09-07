RETRO RÁDIÓ

Brutális tömegkarambolról jött hír, holttest fekszik a főúton

Négy személyautó és egy kisteherautó ütközött.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 12:58
Módosítva: 2025.09.07. 13:00
baleset Kisszállás tömegkarambol

Négy személyautó és egy kisteherautó ütközött az 55-ös főúton vasárnap délelőtt, Kisszállás közelében. A balesetben egy ember meghalt - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Horváth Erika tájékoztatása szerint egy osztrák rendszámú autót vezető szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi a baleset áldozata. A balesetnek több más sérültje van - tette hozzá.

A BM-Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte, hogy a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az Útinform tájékoztatása szerint a 48-as kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni a Tompa-Kelebia útvonalon lehet.

 

 

