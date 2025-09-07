Brutális tömegkarambolról jött hír, holttest fekszik a főúton

Négy személyautó és egy kisteherautó ütközött.
Négy személyautó és egy kisteherautó ütközött az 55-ös főúton vasárnap délelőtt, Kisszállás közelében. A balesetben egy ember meghalt - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.
Horváth Erika tájékoztatása szerint egy osztrák rendszámú autót vezető szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi a baleset áldozata. A balesetnek több más sérültje van - tette hozzá.
A BM-Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte, hogy a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 48-as kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni a Tompa-Kelebia útvonalon lehet.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.