Rendkívüli interjút adott Orbán Viktor

Szerdán reggel került fel az Öt nevű YouTube-csatornára az az interjú, amit Gavra Gábor és Hont András készített kedd délután Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Magyar Péter nemrég még Orbán Viktort éltette

Az interjú elején Orbán Viktort a Kötcsén elmondott beszédének végével kapcsolatban kérdezték. A miniszterelnök megismételte a kérdéses mondatot:

Aki nem rendel mindent alá a közös győzelemnek, az számítson arra, hogy ezt nem fogjuk elfelejteni

– mondta Orbán Viktor az Öt YouTube-csatorna Ring című műsorában, ahol Kötcséről kérdezték. Magyarország miniszterelnöke szerint minden kampányban van olyan időszak, amikor már nem lehet hibákat kijavítani.

Orbán Viktor reagált azokra a vádakra is, mely szerint a most bejelentett nemzeti konzultáció a legsúlyosabb határátlépés lesz, amit a kormány 2010 óta elkövetett, Horn Gábor elemző pedig választási csalásnak nevezte a bejelentett konzultációt.

Ebből is látszik, hogy az ész nem mindig szolgálja az ember javát. Előre szaladnak: nyugalom, majd, ha már látják a kérdéseket, akkor érdemes ilyen súlyos vádakat megfogalmazni

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint mindez csupán értelmiségi gőg, nem több.

Hatvanpusztával kapcsolatban is kérdezték Orbán Viktort, aki röviden annyit felelt: semmi köze ehhez a birtokhoz. Orbán Viktor elmondta: neki máshol van a tűréshatára, mint a kérdező újságíróknak. Az ő életének ezek a támadások a politikai propaganda mindennapos részét képezik. Korábban átélt már olyat is, amikor rabruhában plakátolták ki baloldali politikai szereplők. Azt is mondta a birtokról, hogy ez mindig is gazdaság volt, és most is az. Reméli, hogy üzembe is helyezik hamarosan.

