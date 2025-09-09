RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor újabb adócsökkentésről írt levelet a polgárőröknek

Jó hírt kaptak a polgárőrök: az Országos Polgárőr Szövetség kezdeményezését elfogadva a kormány mentesíti a cégautóadó megfizetése alól a polgárőr-egyesületek szolgálati gépkocsijait. Ezzel a polgárőrség több forrást fordíthat a mindennapi szolgálatra.

Létrehozva: 2025.09.09. 13:08
levél polgárőrség tisztelet Országos Polgárőr Szövetség Orbán Viktor üzenet

Levelet írt a polgárőröknek Orbán Viktor miniszterelnök, amiben jó hírt közölt velük. Emlékeztetett arra, hogy „a polgári kormány az elmúlt másfél évtizedben mindig kötelességének tartotta a polgárőrség támogatását.Ma a polgárőrség korszerűbb eszközökkel és biztosabb háttérrel szolgálhatják a magyar emberek biztonságát - írja a Ripost.

A polgárőrség ezentúl mentesül a cégautóadó megfizetése alól Fotó: Sóki Tamás / MTI

 

A kormányfő kiemelte: 

Ezért is döntöttünk úgy, hogy– elfogadva az Országos Polgárőr Szövetség kezdeményezését – a polgárőr-egyesületek szolgálati gépkocsijait mentesítjük a cégautóadó megfizetése alól. Ez a lépés jelentős anyagi terhet vesz le Önökről, hogy még több forrást fordíthassanak a mindennapi szolgálatra.

Orbán Viktor elismeréssel adózik levelében a polgárőröknek, akik hozzájárulnak a közbiztonsághoz, a határok védelméhez és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemhez. Leszögezi: a polgári kormány mindig stratégiai partnerként fog tekinteni a polgárőrségre.

Levelét azzal zárja, hogy kifejezi tiszteletét és köszönetét a polgárőrségnek kitartó, önzetlen munkájáért.

A polgári kormány az adócsökkentés kormánya: működése óta jelentősen csökkentette és egykulcsossá tette a személyi jövedelemadót, mérsékelte a munkavállalók után fizetendő adókat és számos adónemet eltörölt, többek közt például az egyenesági öröklésnél az örökösödési adót és adókedvezménnyel támogatja a fiatalokat, az édesanyákat, a családokat. Ebbe a sorba illeszkedik, hogy elengedi a cégautóadót a közfeladatokat ellátó polgárőrök szolgálati gépjárműveire.

 

