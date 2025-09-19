GKI: az Otthon Start Program soha nem látott mozgást indított a lakáspiacon

Az Otthon Start Program szeptemberi bejelentése látványosan felpezsdítette a magyar lakáspiacot - derült ki a Gazdaságkutató Intézet (GKI) friss felméréséből. Az ezerfős reprezentatív kutatás szerint a felnőtt lakosság több mint nyolc százaléka tervezi, hogy a következő fél évben él a lehetőséggel, és közel fele ezeknek biztosra is veszi, hogy belép a programba. Ez azt jelenti, hogy akár 135–205 ezer háztartás is csatlakozhat rövid időn belül, ami lényegesen meghaladja az előző évi, nagyjából 127 ezer darabos országos tranzakciószámot.

Az Otthon Start Program szeptemberi bejelentése felpezsdítette a magyar lakáspiacot Fotó: Balaton József

A legnagyobb érdeklődés Budapesten tapasztalható, ahol a lakosság mintegy tizenkét százaléka gondolkodik a támogatás igénybevételén, míg vidéken hat-nyolc százalék körül mozog ez az arány. A foglalkozási csoportok között is éles különbségek rajzolódnak ki: a vállalkozók és a közép-, illetve felsővezetők közel ötöde komolyan érdeklődik, az irodai dolgozóknál ez körülbelül tizennégy százalék, míg a fizikai munkások körében mindössze hat százalék.

Korcsoportok tekintetében a húszas-harmincas éveikben járók a legaktívabbak,. A program nagyon népszerű a fiatalabb generációk körében, de tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is. A 18-29 évesek 5 százaléka a „nagyon valószínű”, míg további 10 százaléka a „kissé valószínű” lehetőséget jelölte meg. Kirívóan nagy, 30 százalék a korosztályban a bizonytalanok aránya.

Ez mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon Start miatt új helyzetben találták magukat, sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, de most már „nézelődőként” jelen vannak a piacon.

Az Otthon Start Program széles társadalmi rétegetek mozgat meg

Összességében: az Otthon Start Program iránti érdeklődés széles társadalmi rétegeket mozgat meg, különösen a fiatalabb korosztályokat, a fővárosban élőket, valamint a vállalkozói és vezetői köröket. A bizonytalan fiatalok tömeges belépése pedig új keresleti hullámot indíthat, ami nemcsak az ingatlanárakra, hanem a program költségvetési vonzataira is komoly hatással lehet – összegezte a GKI.