Orbán Viktor: "A DK már rég nem létezne, ha nem pénzelnék őket Brüsszelből. A Tisza sem létezne, ha nem pénzelnék őket"

A miniszterelnök szerint Brüsszel pénzeli és zsarolja ezeket a párokat.
Orbán Viktor pénteken interjút adott a Kossuth rádiónak, majd annak egyik részletét a Facebookon is megosztotta a követőivel. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarországon hagyománya van annak, hogy bizonyos politikai pártok zsoldban állnak – írja a Ripost.
A bejegyzésben úgy fogalmaz:
Brüsszelben van egy erőközpont, amely néhány magyar pártvezetőt a kezénél fogva szorongat, zsarol, kiszolgáltatott helyzetben tart, talán már a meggyőződését is átalakította.
Hatalomra akarja őket juttatni azért, hogy a brüsszeli migránspolitika, a brüsszeli háborús politika, a brüsszeli gazdaságpolitika és energiapolitika legyen Magyarországon is.
Magyarországon van Brüsszelnek pártja. Kettő is. Tiszának és DK-nak hívják őket.
Nem adják ki a mentelmi jogát ellenzéki pártvezetőknek, ezzel zsarolják őket, mert ha kiadnák, akkor eljárás alá kerülnének. Ezek az emberek nem is titkolják el, hogy azt kell csinálnia Magyarországnak, amit Brüsszel csinál.
A DK már rég nem létezne, ha nem pénzelnék őket Brüsszelből. A Tisza sem létezne, ha nem pénzelnék őket. Az összes mögöttük lévő nem kormányzati szervezetet, médiát mind Brüsszelből, korábban Washingtonból finanszírozták.
Az egész mögött persze a pénz van. A Magyarországon működő energiacégeknek, kereskedőcégek, a bankok nagyobb profitot akarnak, mint amit mi, a magyar nemzeti kormány enged nekik.
Jön egy új kormány, amely Brüsszel-párti, és egy pillanat alatt a tőke kimegy az országból, és megsarcolják a magyarokat. Azért van vita az adórendszerről, azért akarja a Tisza megemelni a Tisza-adó révén a jövedelemadót, megadóztatni az ingatlanokat, a cégeket, mert el akarja majd engedni a multiknak az adóját. Mert Brüsszel ezt fogja követelni.
Tőlem is ezt követeli Brüsszel, csak én nem engedem!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.