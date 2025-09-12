Orbán Viktor: Brüsszelnek van ma Magyarországon pártja, Tiszának és DK-nak hívják

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor éppen Abu Dhabiban tartózkodik, fontos témákkal készült a Kossuth Rádió hallgatói számára.

Orbán Viktor / Fotó: YouTube

Orbán Viktor elárulta, hogy gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, olyan iparágakba tudunk bevonni forrásokat, amikbe korábban nem. Csak idén 24 százalékkal növekedett a két ország közötti áruforgalom a tavalyi évhez képest.

A miniszterelnök a lengyelországi drónincidensről is megosztotta a gondolatait:

A szerdai lengyelországi drónincidens a megtestesülése annak, hogy milyen veszélyes helyzetben is élünk.

Orbán Viktor Ursula von der Leyen beszédére reagálva elmondta, hogy a bizottság bele akar rángatni minket a háborúba, három éve viseljük a háború kedvezőtlen következményeit, pedig semmi felelősségünk nincs a háború kitörésében.

Az államfő szerint a zöld átmenetet, a szankciókat, a kereskedelempolitikát, a migrációs politikát és az ukrajnai politikát is felül kellene vizsgálni Európában.

Brüsszelnek van ma Magyarországon pártja, Tiszának és DK-nak hívják

– mondta Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy a pártok egy része mindig a külföldi erők szolgálatában áll.

A miniszterelnök szerint Brüsszel pénzeli és mentelmi ügyekben zsarolja a Tiszát – Brüsszelben van egy erőközpont, ami néhány magyar párvezetőt akar halatomra juttatni, hogy a brüsszeli gazdaság- és energiapolitika érvényesüljön Magyarországon is.

Orbán Viktor elmondta, hogy a Tisza azért akarja megemelni az adókat, mert el akarja engedni a multik adóját, ezt követeli Brüsszel.

Az Otthon Start Program iránti nagy érdeklődés nem lepte meg Orbán Viktort, hiszen erre számítottak. Megoldást kellett találni arra, hogy ne érezze azt egy egész nemzedék, hogy elestek a lehetőségtől, hogy saját ingatlanjuk legyen – az államfő szerint a fix 3 százalékos hitel egy olyan konstrukció, amit már el tudnak képzelni maguknak a magyarok.

Itt lehet megtekinteni az interjút: