RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Brüsszeli választ, vagy magyar választ?

Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 08:15
Orbán Viktor Ukrajna háborúpárti migránspárti

"Micsoda napok! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország légterében. A Bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

ORBÁN Viktor
A közösségi oldalán tett bejelentést Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az Ukrajna szó 35-ször hangzott el. Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: von der Leyennek mennie kell! Nagy kihívások, vérre menő viták. Jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem. Az a kérdés, milyen válaszokat adunk. Brüsszeli választ, vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk

- tette hozzá.

Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország.  A képlet egyre világosabb

- zárta a posztját a miniszterelnök.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu