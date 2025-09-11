Orbán Viktor: Brüsszeli választ, vagy magyar választ?

"Micsoda napok! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország légterében. A Bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A közösségi oldalán tett bejelentést Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az Ukrajna szó 35-ször hangzott el. Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: von der Leyennek mennie kell! Nagy kihívások, vérre menő viták. Jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem. Az a kérdés, milyen válaszokat adunk. Brüsszeli választ, vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk

- tette hozzá.

Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország. A képlet egyre világosabb

- zárta a posztját a miniszterelnök.