Megszólalt Orbán Viktor a drónincidens kapcsán

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, lengyel területen lőttek le feltételezett orosz drónokat. Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az esetre most reagált Orbán Viktor is a közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában a következőket írta:

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.