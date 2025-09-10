RETRO RÁDIÓ

Megszólalt Orbán Viktor a drónincidens kapcsán

A közösségi oldalán közölte a részleteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 11:45
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, lengyel területen lőttek le feltételezett orosz drónokat. Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az esetre most reagált Orbán Viktor is a közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában a következőket írta:

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

