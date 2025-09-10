RETRO RÁDIÓ

Most jött: lengyel területen lőtték le a feltételezett orosz drónokat

Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 06:27
orosz-ukrán háború lengyel vadászgépek

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közleményben jelentette be: Katonai művelet zajlott az éjszaka folyamán a lengyel légtér többszörös megsértése miatt. A hadsereg fegyvereket vetett be a behatoló objektumok ellen. NATO tagország területén indulhatott támadás.

Akcióban a lengyel légierő

A lengyel fegyveres erők korábban közölték, hogy „drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét” egy Ukrajna elleni orosz támadás során. 

Ennek következtében lengyel és NATO légierő gépeit is bevetették a helyzet kezelésére.

A lakosságot óvatosságra intették. 

A katonai tisztviselők azt javasolták a lengyeleknek, hogy maradjanak otthon

– írta a Politico.

Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták. Az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hatósága közleményt adott ki, miszerint „az állambiztonság biztosításával kapcsolatos nem tervezett katonai tevékenység miatt" zárták le a lengyel főváros repülőterét.

Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban áll a védelmi minisztériummal és Karol Nawrocki elnökkel. A pontos részletek egyelőre nem ismertek azzal kapcsolatban, hogy hány drón hatolt be a lengyel légtérbe, illetve hányat lőttek le közülük - írja a Magyar Nemzet.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu