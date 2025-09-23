Orbán Viktor: Brüsszel fogott embere Magyar Péter! Helytartó szeretne lenni...

A Ripost írja, hogy ezt posztolta a miniszterelnök:

Döntöttek Brüsszelben: nem támogatják Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését – írta meg a hirado.hu.

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) kedd délelőtti, Brüsszelben tartott ülésén döntött arról, hogy nem támogatják Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, ahogy Ilaria Salisét és Dobrev Kláráét sem. Az ügyben a végső szót az Európai Parlament mondhatja ki: bár nem jellemző, hogy a bizottsággal ellentétes módon szavaznának a képviselők, Salis esetében még lehet erre reális esély.

Az EP szakbizottsága három kérelem alapján tárgyalta és szavazott Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Az egyik kérelem egy mobiltelefon eltulajdonításával kapcsolatos, a másik kettő pótmagánvádas eljárásban zajló becsületsértési per. A jogi bizottság mindhárom ügyet már kétszer a napirendjére tűzte, az egyik alkalommal Magyar Pétert is meghallgatta.

Mint az Euronews írta,

kedd délelőtt a JURI 25 tagja titkos voksoláson szavazott hét, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelemről.

A bizottság ennek fényében ajánlást fogalmaz meg arról a parlamentnek, hogy jóváhagyják vagy elutasítsák-e a mentelmi jog felfüggesztését. A hét kérelem közül három Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére vonatkozott, de rajta kívül Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, valamint Ilaria Salis, a magyarországi antifa-bűncselekményben érintett olasz EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazott a bizottság. A fennmaradó két kérelem Michał Dworczykra és Daniel Obajtekre vonatkozott, akik mindketten a lengyel konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt tagjai, és mindkettejükkel szemben nyomoznak a lengyel hatóságok.

Magyar Péter esetében a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó első kérelmet a magyar legfőbb ügyészség küldte el, és azokkal a vádakkal kapcsolatos, amelyek szerint Magyar a Dunába dobta egy férfi telefonját, miután egy budapesti szórakozóhelyen összeveszett vele, amiért az illető filmezte őt. A másik ügyet a költségvetési csalással vádolt korábbi parlamenti képviselő, Simonka György indította Magyar Péter ellen rágalmazás miatt, a harmadik bírósági ügy pedig szintén egy rágalmazás, melyet a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezett a Tisza Párt vezetője ellen.