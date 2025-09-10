Orbán Viktor: „Amit Brüsszel bejelent, azt a Tisza a nyakunkra hozná”

„Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel a Facebookon.

Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie. A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint az európai embereknek ebből elege van.

A miniszterelnök úgy látja, ezért erősödnek Európa szerte a patrióta erők - írja a Ripost.

„Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban” – jegyezte meg a kormányfő.

Magyarországon is ez lesz a Tisza párt veszte. Az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy a Tiszának van programja. Azt is megtudtuk, hogy Brüsszelben írták. Azt is megtudtuk, hogy el akarták titkolni, de nem sikerült. Kezd összeállni, ki mit ajánl a magyar választóknak

– tette hozzá a miniszterelnök.

Azt írta:

„ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését. Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést. Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt. Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.”

Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.