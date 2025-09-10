RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „Amit Brüsszel bejelent, azt a Tisza a nyakunkra hozná”

„Ne legyenek illúzióink” - mondta a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 10:47
Orbán Viktor Tisza Brüsszel

„Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel a Facebookon.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie. A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint az európai embereknek ebből elege van.

A miniszterelnök úgy látja, ezért erősödnek Európa szerte a patrióta erők - írja a Ripost.

„Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban” – jegyezte meg a kormányfő.

Magyarországon is ez lesz a Tisza párt veszte. Az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy a Tiszának van programja. Azt is megtudtuk, hogy Brüsszelben írták. Azt is megtudtuk, hogy el akarták titkolni, de nem sikerült. Kezd összeállni, ki mit ajánl a magyar választóknak 

 tette hozzá a miniszterelnök.

Azt írta:

„ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését. Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést. Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt. Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.”

Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu