Orbán Viktor: „Amit Brüsszel bejelent, azt a Tisza a nyakunkra hozná”

„Ne legyenek illúzióink” - mondta a miniszterelnök.
„Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel a Facebookon.
Ursula von der Leyen ma értékeli az unió helyzetét. Kár vesződnie. A hibalista mindenki előtt ismert: lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika
– fogalmazott a kormányfő, aki szerint az európai embereknek ebből elege van.
A miniszterelnök úgy látja, ezért erősödnek Európa szerte a patrióta erők - írja a Ripost.
„Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban” – jegyezte meg a kormányfő.
Magyarországon is ez lesz a Tisza párt veszte. Az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy a Tiszának van programja. Azt is megtudtuk, hogy Brüsszelben írták. Azt is megtudtuk, hogy el akarták titkolni, de nem sikerült. Kezd összeállni, ki mit ajánl a magyar választóknak
– tette hozzá a miniszterelnök.
Azt írta:
„ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését. Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést. Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt. Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.”
Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.
