Magyar Péter mentelmi ügye főnyeremény Brüsszel számára

Brüsszel így zsarolni tudja a Tisza Párt elnökét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 12:37
Módosítva: 2025.09.26. 12:45
Orbán Viktor a Kossuth rádióban Magyar Péter mentelmi ügyéről is beszélt. A miniszterelnök szerint Brüsszelnek kapóra jön, hogy találtak egy olyan embert, akiből miniszterelnököt akarnak csinálni, de közben zsarolni is tudják. 

Magyar Péter és Manfred Webber
Magyar Péter addig minden támogatást megkap Manfred Webertől, amíg a Tisza Párt teljesíti Brüsszel akaratát – Fotó: Teknos

A kormányfő szerint Brüsszelnek vannak követelései Magyarországgal szemben, amit nem teljesítenek:

  • Engedjük be a migránsokat, 
  • adjuk fel a rezsicsökkentést, 
  • alakítsuk állt a családtámogatást 
  • és szálljunk be a háborúba. 

Erre Orbán Viktor mind nemet mond. Mint jelezte, Brüsszelnek olyan vezető kell, akit lehet zsarolni.

Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül lopásért bíróság elé, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal. Őt akarják a miniszterelnöki székbe juttatni és kizsarolni a döntéseket, amelyek Magyarország számára életveszélyesektette hozzá.

A miniszterelnökkel készült interjút itt lehet visszanézni:


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
