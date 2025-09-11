,,Az nem játszótér, hanem valami hányinger" - Drogosok fészkévé változott a tatabányai játszótér

Tatabányán rémisztő állapotok uralkodnak. A játszótér, ahol biztonság várná a kicsiket, tele van eldobált injekciós tűkkel, és komoly fertőzésveszély fenyegeti a gyerekeket.
Tatabányán döbbenetes állapotok uralkodnak. A játszótér, ahol a gyerekeknek biztonságban kellene játszaniuk, fertőzésveszély forrásává vált. Eldobált injekciós tűk hevernek mindenhol, a kábítószeresek felelőtlensége most már közvetlenül a gyerekek életét és biztonságát veszélyezteti – írja az Origo.
Az injekciós tűk jelenléte nemcsak ijesztő látvány, hanem közvetlen egészségügyi kockázatot is jelent. A tűszúrás sérülést, fertőzést, sőt akár maradandó károsodást is okozhat. A közösségi ház bejegyzésében hangsúlyozták: az ilyen veszélyes hulladék közterületen való elhagyása bűncselekménynek minősülhet, amely komoly jogi következményekkel járhat.
A szülők felháborodása nem maradt el. Sokan kamerák felszerelését vagy a játszótér körbekerítését követelik, mert szerintük bárki bejár, és azt csinál, amit akar. Egy édesanya arról számolt be, hogy kisfia születése óta mindössze egyszer próbálták ki a játszóteret, de annak állapota miatt soha nem tértek vissza.
Az nem játszótér, hanem valami hányinger
– írta.
A helyiek szerint a játszótér régóta problémás terület, amelyet sokszor nem is a gyerekek, hanem fiatalok bandái használnak. Egy hozzászóló egyenesen „fertőnek” nevezte a játszóteret, és inkább a városba utazik a gyermekével, hogy biztonságos körülmények között játszhassanak.
Sajnos a fertőzésveszélyt okozó veszélyes hulladék elhagyása nem egyedi eset a térségben. Tatán és környékén is előfordult már hasonló probléma, sőt, tavaly országos botrányt kavart, amikor Mosonmagyaróvártól Esztergomig szóródtak szét vérmintákat tartalmazó kémcsövek egy közúti szállítás során.
A közösségi ház munkatársai és a helyiek egyetértenek abban, hogy a fertőzésveszély elkerülése érdekében azonnali intézkedésekre van szükség a gyerekek biztonságának megőrzése érdekében.
