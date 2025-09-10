Döglegyek, bomló test és fullasztó bűz: három hónapig feküdt egy holttest a Drégely utcai bérházban

Három hónapon át bomladozott egy középkorú férfi holtteste az önkormányzati lakásban. A Drégely utcai lakást a hatóság lezárta, de az önkormányzat a takarítást és a fertőtlenítést a mai napig nem végezte el.
A Drégely utca egyik társasházának lakói felfoghatatlan borzalomnak vannak kitéve: heteken át terjengett a házban az orrfacsaró bűz, mígnem kiderült, hogy az egyik önkormányzati lakásban egy férfi bomló holtteste hevert. A nyári hőségben a helyzet pokollá vált: a szag elviselhetetlen, a lépcsőházban döglegyek rajzanak.
Megtudtuk: a 40 éves László egyedül élt a 32-es számú önkormányzati bérlakásban. A szomszédoknak először az tűnt fel, hogy hetek óta nem látták kijönni a lakásból, postaládája pedig csurig telt kéretlen levelekkel. A folyosón egyre erősebb lett az émelyítő bűz, ami minden nap újabb szintet ért el.
Amikor sejtették a szomszédok, hogy baj van, a férfi volt feleségének szóltak, aki rendőrökkel ment a lakáshoz. Amikor feltörték az ajtót kiderült, a férfi hónapok óta halott.
A lakók szerint a ház most olyan, mintha egy horrorfilm díszlete lenne. A szag továbbra sem múlt el teljesen, a nyári melegben pedig döglegyek lepték el a lépcsőházat.
László halálának körülményei rejtélyesek. Vannak, akik szerint az erős alkoholizmus vezetett tragédiához, mások droghasználatról suttognak, de többen az öngyilkosságot sem zárják ki. Ami biztos: a férfi hetekig-hónapokig feküdt holtan a lakásban, mire rátaláltak.
Megkérdeztük az ügyről Gyurákovics Andreát, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjét, aki kemény szavakkal bírálta a kerület vezetését:
A Drégely utcában egy ember három hónapig feküdt holtan egy önkormányzati lakásban, amit senki nem vett észre. Ez önmagában is döbbenetes. A lakók kérték a fertőtlenítést, de van, aki semmilyen választ nem kapott, másnak csak annyit írtak, hogy legyen türelmes. Közben negyven fokban döglegyek és hullaszag között élnek. Ez egészségügyi kockázat, amit nem lehet elbagatellizálni
– mondta a képviselő.
Hozzátette: az ügy felveti azt a kérdést is, hogy milyen bérlemény-ellenőrzések vannak, ha ekkora tragédia történhet. A képviselő szerint az önkormányzatnak alapvető feladata lenne az ilyen helyzetek gyors és hatékony kezelése.
Az egészségügyi kockázatok miatt a lakást hermetikusan le kellett volna zárni, kitakarítani, kifertőtleníteni. Ehelyett a polgármester és stábja azzal hárít, hogy a kormány hibája, mert lassú a folyamat. Ez nevetséges
– magyarázta.
Gyurákovics szerint a történet jól mutatja, milyen állapotban van Ferencváros:
Koszosak az utcák, lepusztultak a zöldterületek, omlanak az önkormányzati házak. Ez nem városvezetés, hanem káosz.
A Drégely utcai bérház lakói most abban bíznak, hogy végre kitakarítják és hermetikusan lezárják a lakást.
