Döglegyek, bomló test és fullasztó bűz: három hónapig feküdt egy holttest a Drégely utcai bérházban

A Drégely utca egyik társasházának lakói felfoghatatlan borzalomnak vannak kitéve: heteken át terjengett a házban az orrfacsaró bűz, mígnem kiderült, hogy az egyik önkormányzati lakásban egy férfi bomló holtteste hevert. A nyári hőségben a helyzet pokollá vált: a szag elviselhetetlen, a lépcsőházban döglegyek rajzanak.

A Drégely utca lakó türelmetlenül várják, hogy az önkormányzat fertőtlenítse a lakást Fotó: Gáll Regina

Megtudtuk: a 40 éves László egyedül élt a 32-es számú önkormányzati bérlakásban. A szomszédoknak először az tűnt fel, hogy hetek óta nem látták kijönni a lakásból, postaládája pedig csurig telt kéretlen levelekkel. A folyosón egyre erősebb lett az émelyítő bűz, ami minden nap újabb szintet ért el.

László a 32-es lakásban lakott Fotó: Gáll Regina

Amikor sejtették a szomszédok, hogy baj van, a férfi volt feleségének szóltak, aki rendőrökkel ment a lakáshoz. Amikor feltörték az ajtót kiderült, a férfi hónapok óta halott.

A második emeleti lakás ablaka most is nyitva van Fotó: Gáll Regina

A lakók szerint a ház most olyan, mintha egy horrorfilm díszlete lenne. A szag továbbra sem múlt el teljesen, a nyári melegben pedig döglegyek lepték el a lépcsőházat.

László halálának körülményei rejtélyesek. Vannak, akik szerint az erős alkoholizmus vezetett tragédiához, mások droghasználatról suttognak, de többen az öngyilkosságot sem zárják ki. Ami biztos: a férfi hetekig-hónapokig feküdt holtan a lakásban, mire rátaláltak.

A Drégely utcai lakást még nem fertőtlenítette az önkormányzat

Megkérdeztük az ügyről Gyurákovics Andreát, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjét, aki kemény szavakkal bírálta a kerület vezetését:

A Drégely utcában egy ember három hónapig feküdt holtan egy önkormányzati lakásban, amit senki nem vett észre. Ez önmagában is döbbenetes. A lakók kérték a fertőtlenítést, de van, aki semmilyen választ nem kapott, másnak csak annyit írtak, hogy legyen türelmes. Közben negyven fokban döglegyek és hullaszag között élnek. Ez egészségügyi kockázat, amit nem lehet elbagatellizálni

– mondta a képviselő.

Hozzátette: az ügy felveti azt a kérdést is, hogy milyen bérlemény-ellenőrzések vannak, ha ekkora tragédia történhet. A képviselő szerint az önkormányzatnak alapvető feladata lenne az ilyen helyzetek gyors és hatékony kezelése.

Az egészségügyi kockázatok miatt a lakást hermetikusan le kellett volna zárni, kitakarítani, kifertőtleníteni. Ehelyett a polgármester és stábja azzal hárít, hogy a kormány hibája, mert lassú a folyamat. Ez nevetséges

– magyarázta.