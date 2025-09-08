Megszületett az ítélet: ez lett a sorsa a családját gombával megmérgező családanyának

Az 50 éves Pattersont júliusban mondta ki bűnösnek a bíróság férjének szülei, Don és Gail Patterson, valamint Gail testvére, Heather Wilkinson meggyilkolásában. A nő 2023 júliusában gyilkos galócát tett a rokonainak készített ételbe, akiket azzal az ürüggyel hívott meg magához, hogy rákbetegséget diagnosztizáltak nála, és a tanácsukat akarja kérni abban, hogyan mondja el ezt a gyerekeinek. Tőle különvált, elhidegült férjét, Simon Pattersont is invitálta az ebédre, de ő nem ment el. Erin Pattersont gyilkossági kísérletért is elítélték, mert az ételből Heather Wilkinson férje, Ian Wilkinson is evett, ám az ő életét többhetes kórházi kezeléssel sikerült megmenteni.

Patterson ügyvédei kérvényezték, hogy védencük 30 év letöltése után feltételesen szabadlábra kerülhessen, az ügyészség szerint viszont a három élet kioltása és az egy embernek okozott maradandó egészségkárosodás miatt nem érdemli meg ezt a lehetőséget.

Erin Patterson / Fotó: AFP

A hétfői ítéletet kihirdető bíró, Christopher Beale indoklásában kiemelte, hogy Ian Wilkinson tanúvallomása szerint a vádlott a vendégeknek szürke tányéron szolgálta fel a mérgezett Wellington-bélszínt, míg magának egy narancsos-barnás színűn, nehogy véletlenül egyen a mérgező ételből.

Patterson az alig egyórás ítélethirdetésen nem mutatott érzelmeket, csukott szemmel vagy maga elé meredve hallgatott. Ügyének tárgyalásán kitartott amellett, hogy véletlenül tett mérgező gombát az ételbe. Patterson ellen 2023 novemberében emeltek vádat, azóta őrizetben volt. Védői 28 napon belül fellebbezhetnek az ítélet ellen.

Az ügyet hatalmas érdeklődés övezte Ausztráliában és világszerte, ezért a victoriai legfelsőbb bíróság végül engedélyezte, hogy az ítélethirdetést élőben közvetítsék a televízióban – írja az MTI.