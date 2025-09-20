Schmitt Pál: a cél az, hogy érezzük az egységben az erőt

Schmitt Pál szintén jelen van a budapesti Papp László Sportarénában, ahol a Digitális Polgári Körök első országos rendezvényét tartják. A korábbi köztársasági elnök a HírTV-nek nyilatkozva kiemelte, hogy ez a rendezvény az egész országot lefedi, szerinte csodás érzés, hogy az emberek között járva százaknak lehet köszönni, puszit adni vagy egy közös képet csinálni - írja a Ripost.

Schmitt Pál és felesége, Makray Katalin szintén megjelentek a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján Fotó: Szabó Miklós

Csupa csillogószemű, jószándékú embert látok

- emelte ki Schmitt Pál, aki szerint éppen az a cél, hogy érezni lehessen az egységben az erőt. A volt államfő arra is kitért, hogy nagyon örül annak is, hogy ennyi fiatalt lát a rendezvénye, akikre nemcsak jövő áprilisban számítanak, hanem még tíz év múlva is.

Amiért kitalálták, hogy megszülessenek a Digitális Polgári Körök az az, hogy megmutassuk, hogy a digitális térben is össze tudunk fogni, és meg tudjuk mutatni, hogy legalább annyian vagyunk és olyan ügyesek vagyunk, mint a másik oldal.

Magyarország korábbi köztársasági elnöke végezetül megjegyezte: a szuverenitás az egyik legfontosabb kérdés ma. Mint fogalmazott: mindenki szuverén, és nem engedünk másoknak sok beleszólást.