Tragédia: beomlott egy bánya, többen meghaltak, rengetegen a föld alatt rekedtek

A baleset pénteken történt Nílus államban, a Berber várostól nyugatra fekvő Um Aud övezetében található bányában - mondta el a Berber települést vezető Karar. Közölte azt is, hogy folytatódik a keresés az eltűntek után.

Illusztráció / Fotó: Neneqo Fotógrafo

Szudánban 2023 áprilisa óta fegyveres konfliktus zajlik a hadsereg és a Gyorsreagálású Támogó Erők (FSR) nevű milícia között, és a két tábor javarészt az aranybányászat révén finanszírozza háborús kiadásait. A szudáni kormány korábban közölte, hogy a háború ellenére 2024-ben rekordmennyiségű, 64 tonna volt az aranykitermelés.

A területét tekintve harmadik legnagyobb afrikai ország a földrész legjelentősebb aranykitermelői között van. A kitermelés azonban kisebb méretekben, hatékony biztonsági intézkedések nélkül és veszélyes vegyi anyagok felhasználásával folyik, és emiatt nem kockázatmentes. A konfliktus előtt nemzetközi adatok szerint több mint kétmillióan dolgoztak a "kisipari" aranybányászatban – írja az MTI.