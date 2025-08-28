Megrázó részletek: Azonosították a halálos iskolai lövöldözés tettesét

Az amerikai hatóságok a 23 éves Robin Westmant azonosították a minneapolisi katolikus iskola templomában elkövetett halálos lövöldözés tetteseként szerdán.

Azonosították a halálos lövöldözés tettesét Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Az iskolai erőszakos cselekmény indítékát egyelőre nem közölték. Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója elmondta, hogy a Robert Westmanként anyakönyvezett Robin Westman korábban hivatalosan kérte a névváltoztatást. A változtatás okára nem tért ki, de egyes források szerint a háttérben nemi identitásváltás állt, amit hivatalos dokumentum igazol - írja az MTI-re hivatkozva az origo.hu

Az iskolai lövöldözés részletei

Brian O’Hara, Minneapolis rendőrfőnöke a helyi idő szerint délután tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a nyomozás során egyelőre nem találtak megerősíthető kapcsolatot az elkövető, illetve családja és a célpont között. Azt ugyanakkor megerősítette, hogy Westman a legismertebb videómegosztó oldalon akart üzenetet közzétenni, annak nyilvánosságra kerülését előre időzítette; a hatóságok azonban még ez előtt megtalálták és nem tették elérhetővé.

A történtekről már megállapítható, hogy Westman a katolikus oktatási intézmény, az Annunciation Catholic School templomának ablakán keresztül nyitott tüzet a tanév első reggeli szentmiséjére összegyűlt diákokra.

A rendőrfőnök korábban azt közölte, hogy a fekete ruhát viselő tettes több tucat lövést adott le, mielőtt a fegyvert az épület közelében maga ellen fordította és öngyilkosságot követett el. Három lőfegyver volt, különböző fajtájú puskák, valamint egy kézifegyver; ezeket – a nyomozás első megállapítása szerint – nem sokkal korábban szerezte be.

Az erőszakos cselekményben egy 8 és egy 10 éves gyermek vesztette életét, 17-en megsebesültek, köztük 14 diák, 6-14 évesek. Négyen szorultak műtéti beavatkozásra, többen válságos állapotban vannak. A legfrissebb információk szerint a sebesültek mindegyikének jó esélye van arra, hogy felépüljön.

Donald Trump, amerikai elnök elrendelte a nemzeti zászlók félárbócra eresztését az iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére.