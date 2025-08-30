Kocsis Máté egyetlen kérdést tett csak fel a tiszásoknak, ebben azonban minden benne van

Noha kétségbeesetten próbálják tagadni, Magyar Péter és a Tisza Párt brutális adóemelésre készül, ha megnyerik a választásokat, ráadásul más megszorításokat is terveznek, többek közt a családi adókedvezmények terén. Kocsis Máté ezzel kapcsolatban a Facebook-oldalán egyetlen kérdést tett fel, méghozzá minden tiszásnak:

"Rövid kérdés jön a lejtmenetben lévő tiszásokhoz. Kedves szekta-tagok! Nagyon szánalmas, ahogy Magyar Péter csütörtök óta minden bejegyzését azzal kezdi, hogy ők majd adót csökkentenek. Tarr Zoltán alelnök viszont kussol vagy elkussoltatták, miután bevallotta ennek az ellenkezőjét egy zárt rendezvényen.

Nos, azt az egyszerű kérdést feltették már maguknak, hogy ha Magyar Péterék tényleg tele vannak szuper adócsökkentő ötletekkel, akkor miért mondják azt a fontos emberei, hogy ezekről a kérdésekről nem szabad a választásokig beszélni? Kellemes megvilágosodást kívánok!

Nevetséges és szánalmas hazudozó brigád, élén egy megbízhatatlan, erőszakos, forrófejű alakkal. 225 nap, és felkenődnek a falra" - zárta bejegyzését.