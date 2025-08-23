Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait! Ezek értek egy vagyont!

Mutatjuk a nyerőszámokat!
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
Joker: 608591
