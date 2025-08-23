Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait! Ezek értek egy vagyont!

RETRO RÁDIÓ

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.23. 20:16
Módosítva: 2025.08.23. 20:32
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

  • 6 (hat)
  • 24 (huszonnégy)
  • 77 (hetvenhét)
  • 88 (nyolcvannyolc)
  • 89 (nyolcvankilenc)

Joker: 608591

 

