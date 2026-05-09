RETRO RÁDIÓ

Felrobbant az internet a táncoló Vilmos herceg láttán - VIDEÓ!

Egy királyi családtagot szigorú szabályok kötnek. Vilmos herceg azonban most elengedte magát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 14:00
Vilmos herceg focimeccs boldogság

Vilmos herceg hatalmas boldogságban fakadt ki egy focimeccset követően, ahol régóta kedvelt focicsapata győzedelmeskedett. A hatalmas örömről videókat is készítettek, amely körbejárták az internetet. A brit korona örököse pár perc erejéig elengedte magát, hogy emberi módon ünnepelje meg kedvenc csapatának győzelmét.

Mindnekinek megjár a gyermeki öröm, így természetes, hogy kedvenc focicsapata győzelmekor nem fogta vissza magát az ujjongó Vilmos herceg
Mindenkinek kijár a gyermeki öröm, így természetes, hogy kedvenc focicsapata győzelmekor nem fogta vissza magát az ujjongó Vilmos herceg
Fotó: WPA Pool / hot! magazin/Getty Images

Vilmos herceg úgy örült, mint egy boldog kisgyermek

Vilmos herceg egy boldog ember! Na meg ugyanolyan személy, mint bárki más, ha boldogságról és örömről van szó. A brit trónörökös belopta magát az internetezők szívébe azután, amikor remek hangulatba került a kedvenc csapata, az Aston Villa focicsapat győzelmekor. Vilmos herceg a tömeggel együtt ünnepelte a győzelmet, miközben boldogan tapsolt és a „Sweet Caroline-t” énekelte. 

Ilyenkor látszik igazán, hogy attól, hogy szigorú királyi szabályok szerint élnek, még nem jelenti azt, hogy a brit monarchia tagja ne kapcsolódhatna ki és adhatja át magát az önfeledt győzelemnek. A háromgyermekes trónörökös teljesen átadta magát az örömnek, majd a meccs lefújása után személyesen is meglátogatta a focicsapatot.

Még a szurkolókkal is beszélgetett

A 44 éves Vilmos már régóta rajongója az Aston Villának, legidősebb fiát György herceget is gyakran viszi a mérkőzésekre.43 év telt el azóta, hogy a generációm számára ilyen fontos európai mérkőzés volt, és szerettem volna, ha György is átéli ezt az élményt. Remélem, nem kell újabb 43 évet várni a következőre.” - mondta a herceg egy korábbi interjúban. 

Vilmos herceg lelkesedése nem csak a stadionban mutatkozik meg: egy korábbi birminghami látogatás során spontán beszélgetésbe elegyedett a szurkolókkal egy bárban, amelyről az egyik rajongó így emlékezett vissza: „A klubról, az átigazolásokról és a közelgő meccsekről beszélgettünk. Rengeteget kérdezett, látszik, hogy igazán érdekli a csapat.” - olvasható a PEOPLE magazinban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu