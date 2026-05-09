Felrobbant az internet a táncoló Vilmos herceg láttán - VIDEÓ!

Vilmos herceg hatalmas boldogságban fakadt ki egy focimeccset követően, ahol régóta kedvelt focicsapata győzedelmeskedett. A hatalmas örömről videókat is készítettek, amely körbejárták az internetet. A brit korona örököse pár perc erejéig elengedte magát, hogy emberi módon ünnepelje meg kedvenc csapatának győzelmét.

Mindenkinek kijár a gyermeki öröm, így természetes, hogy kedvenc focicsapata győzelmekor nem fogta vissza magát az ujjongó Vilmos herceg

Vilmos herceg úgy örült, mint egy boldog kisgyermek

Vilmos herceg egy boldog ember! Na meg ugyanolyan személy, mint bárki más, ha boldogságról és örömről van szó. A brit trónörökös belopta magát az internetezők szívébe azután, amikor remek hangulatba került a kedvenc csapata, az Aston Villa focicsapat győzelmekor. Vilmos herceg a tömeggel együtt ünnepelte a győzelmet, miközben boldogan tapsolt és a „Sweet Caroline-t” énekelte.

Ilyenkor látszik igazán, hogy attól, hogy szigorú királyi szabályok szerint élnek, még nem jelenti azt, hogy a brit monarchia tagja ne kapcsolódhatna ki és adhatja át magát az önfeledt győzelemnek. A háromgyermekes trónörökös teljesen átadta magát az örömnek, majd a meccs lefújása után személyesen is meglátogatta a focicsapatot.

Még a szurkolókkal is beszélgetett

A 44 éves Vilmos már régóta rajongója az Aston Villának, legidősebb fiát György herceget is gyakran viszi a mérkőzésekre. „43 év telt el azóta, hogy a generációm számára ilyen fontos európai mérkőzés volt, és szerettem volna, ha György is átéli ezt az élményt. Remélem, nem kell újabb 43 évet várni a következőre.” - mondta a herceg egy korábbi interjúban.

Vilmos herceg lelkesedése nem csak a stadionban mutatkozik meg: egy korábbi birminghami látogatás során spontán beszélgetésbe elegyedett a szurkolókkal egy bárban, amelyről az egyik rajongó így emlékezett vissza: „A klubról, az átigazolásokról és a közelgő meccsekről beszélgettünk. Rengeteget kérdezett, látszik, hogy igazán érdekli a csapat.” - olvasható a PEOPLE magazinban.