Teréz körút 48.: húsz művész közös dala ünnepli a színház varázsát a budapesti Játékszín szervezésével

A színház világa mindig több volt egyszerű előadások sorozatánál: találkozások, közös élmények és emlékezetes pillanatok helyszíne. Ezt az érzést kívánja megidézni a „Teréz körút 48.” című produkció, amely egyszerre tisztelgés a színházi hagyományok előtt és modern lenyomata a közösség erejének. A dal bemutatóján a Metropol is ott járt a Játékszínben.

A Játékszínben bemutatott dal premierjén majdnem a teljes stáb jelen volt (Fotó: Kaszner Nikolett)

A Játékszín fontos üzenetet fogalmazott meg

A Játékszín dala, a „Teréz körút 48.” húsz kiemelkedő művész közös összefogásából született meg. Különleges zenei és művészi összefogás eredményeként mutatta be a színház ezt az exkluzív produkciót, amelyben népszerű és elismert művészek álltak egy közös ügy mellé: hogy dalban meséljenek a színház varázsáról, Budapest lüktetéséről és a közös élmények erejéről.

Az ötlet megálmodója Bank Tamás, a Játékszín igazgatója és producere volt, aki egy olyan különleges produkció létrehozását kezdeményezte, amely méltó módon képviseli a színház szellemiségét és közösségteremtő erejét. A dal szerzői Lombos Márton és Juhász Attila, az előadásban pedig olyan ismert művészek működtek közre, mint Falusi Mariann, Hernádi Judit, Janza Kata, Feke Pál, Nagy Sándor, Simon Kornél vagy éppen Kocsis Dénes és Szerednyey Béla. A felvételben közreműködött Szolnoki Péter, Jász András, Nagy László „Gitano” és Szabó Ádám is, akik tovább gazdagították a dal zenei világát és különleges hangzását. A cím nem csupán szimbolikus: a „Teréz körút 48.” a Játékszín otthonául szolgáló épület címe is, amely estéről estére megtelik élettel.

Szolnoki Péter a közös munkát méltatta a budapesti Játékszínben (Fotó: Szabolcs László)

„Fontosnak éreztük a dal pozitív üzenetét, hangulatát”

A dalszöveg Budapest hétköznapi alakjaiból és a belvárosi hangulatból indul ki, majd megérkezik oda, ahol „este héttől dorombol a belváros”, és kezdetét veszi a színház csodája.

Én nagyon-nagyon jól éreztem magam és ezt nem csak udvariasságból mondom. Nagyon nagy élmény volt ennyi remek emberrel együtt dolgozni, annyira jó rezgések voltak a stúdióban

– mondta Szolnoki Peti, a Bon-Bon együttes frontembere, aki háromnapos „szerelemmunkának” nevezte a közös felvételt. Kocsis Dénes arról beszélt, hogy bár a szereplők külön időpontokban érkeztek a stúdióba, mégis rendkívül támogató légkör alakult ki a munka során. „Vártam ezt a munkát, nagyon támogató és jó közeg volt” – fogalmazott a Játékszín színésze. Szerednyey Béla számára a produkció a legendás „We Are the World” hangulatát idézte fel. „Fontosnak tekintjük a dal pozitív üzenetét, hangulatát. És úgy éreztük, miért ne legyen a Játékszínnek egy indulója, egy saját himnusza” – mondta a színművész.