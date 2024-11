Meglepő hobbijáról vallott Szerednyey Béla

Újabb fantasztikus premierre készül a Játékszín, 2024. december 7-én mutatják be A Da Vinci-kódot, amely az azonos című regény és film színpadi adaptációja. A premier előtt a népszerű színház egy újabb rendhagyó sajtótájékoztatót tartott, amelynek a helyszíne a Magyar Nemzeti Galéria „Biedermeier mindennapok” című időszaki kiállítása volt. A darabban játszó színészek, így Szerednyey Béla is, két csoportra osztva nyomozott a fantasztikus képek között.

Szerednyey Béla nagyon szereti A Da Vinci-kód próbafolyamatát színésztársaival Fotó: Bors

Szerednyey Béla a családdal szívesen jár szabadulószobába

A népszerű színész a darabban Sir Leigh Teabing professzort alakítja, nagyon élvezi a próbafolyamatot. Szerednyey Béla elárulta, ő nem tudna soha olyan vehemens, elvakult lenni, mint a karakter, akit alakít.

„Ez A professzor, akit játszom, a filmben is a harmadik legnagyobb szerep, a világgal megpróbálja elhitetni az ő teóriáját – kezdte szerepéről lapunknak Szerednyei Béla. – Önmagát is nagyon vehemensen tudja azonosítani ezzel a teóriával. Ami a nehéz benne, megtalálni a komolyságát egy ilyen célra koncentráló embernek, hogy az ne legyen szórakozott professzor, hanem legyen egy komoly tudós, akinek van egy furcsa teóriája. A regénynek és a filmnek is a sikere az, hogy egy olyan tabut akarnak megvakargatni, megmozgatni, amitől mindenki fölnyitja a szemét, hogy lehet ez tényleg igaz? Szerintem egyébként nem, de persze ez csak az én hitem.”

A népszerű színészt arról is kérdeztük, hogy a magánéletben szeret-e a nyomozni, vagy szereti-e a nyomozós játékokat.

Na igen, a családdal el szoktunk menni szabadulószobákba, és furcsa módon mindig bele is tudok szállni a nyomozásba

– nevet. „Hatan szoktunk menni, a feleségem, a két gyerek és az ő csatolmányaik, és volt már olyan kétszer is, hogy az én ötletem volt az, ami megmentette a csapatot és ki tudtunk szabadulni. Mert nyilván, egy fiatalember nem tudja mondjuk, hogy mi az a porcelánbiztosíték, fogalma nincs róla. Maximum ő egy gombot lát, én meg ugye tudtam, így megmenekültünk.”