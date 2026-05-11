Halle Berry legújabb videójától leesett az állunk – ezt látnod kell!

Az Egyesült Államokban – Magyarországtól eltérő módon – május második vasárnapján tartják az anyák napját, így rengeteg sztár készített tartalmat erre a napra. Közéjük tartozik Halle Berry is, aki egy különleges produkcióval készült a különleges napra.

„Mi vagyunk a világ bajnokai!" – üzente Halle Berry az édesanyáknak

Halle Berry különleges produkcióval üzent az édesanyáknak

A hollywoodi színésznő egy óceánra néző teraszon a Queen klasszikus We Are The Champions című sikerdalára mozog úgy, mintha ő énekelné azt. Ám a szája nem mozdul, csak a mozdulatai sugallják mindezt, rezdülései tökéletes összhangban vannak Freddie Mercury hangjával, énekével. A végeredmény magáért beszél, ahogy Halle Berry Instagarmon közzétett videója mellé írt sorai is.

Boldog anyák napját kívánok minden gyönyörű édesanyának! Soha ne felejtsétek el: MI VAGYUNK A VILÁG BAJNOKAI!

– fogalmazott a hollywoodi sztár.

