Tiv Tivy szívszorító története Egyiptomból: megmentette az életét, most együtt élnek
Nem erre számítottak a követők. Tiv Tivy egészen megható történetet osztott meg, melynek hála egy teljesen új oldalát ismerhettük meg, és bizonyosan sokak szemébe könnyeket csalhat.
Teljesen új életet kezdett külföldön Tiv Tivy, de úgy tűnik, nemcsak a környezet, hanem ő maga is sokat változott. Bár sokan még mindig a költözéséről beszélnek, most egy egészen más történet került a középpontba. Egy olyan pillanat, ami megmutatta, milyen ember is valójában.
Tiv Tivy Egyiptomban
Tiv Tivy influenszer elárulta korábban, hogy teljesen új életet kezdett Egyiptomban, ami nem egy hirtelen döntés volt, hanem egy hosszú távú terv része.
Szeretném tisztázni azokat a híreket, amik az elmúlt időben megjelentek rólam. Én nem a videóim alá érkező kommentek miatt döntöttem úgy, hogy itt hagyom az országot. Sokkal inkább azért, mert elegem lett a hülyegyerek szerepből. Én ennél sokkal több vagyok a privát életemben, csak az emberek ezt nem tudják rólam
– mondta korábban a Borsnak Tiv Tivy, és úgy látszik bejött a váltás, mert nagyon élvezi az Egyiptomban töltött időt.
A humoros videókról ismert sztár mindennapjai ma már teljesen máshogy néznek ki, mint korábban.
Új környezet, új munka, új lehetőségek vették körül, és láthatóan élvezi ezt az életet.
„Nagyon jól élek, megvan mindenem. Turizmusban dolgozom, programokat szervezek és nagyon sok szállodával vagyok kapcsolatban, marketing vonalat viszem. Elsősorban magyaroknak szervezek programokat. Jönnek rendszeresen, és nagyon sokan vannak, akik miattam jönnek. Ők is kapnak kedvezményt, a cég is jól jár, és én is”
– mesélte lapunknak. A munka mellett azonban számára is fontos, hogy legyen ideje lelassulni, kikapcsolódni, és megélni az új élet minden pillanatát. Egy luxus környezetben él, ahol látszólag minden adott a gondtalan mindennapokhoz, mégis egy egészen váratlan történet hozta meg számára az egyik legmeghatározóbb élményt.
Otthon megvan az influenszercégem is, ami nagyon befutott. Meló van bőven, de szabadidő is kell. Most kell hogy is legyen, mert az történt, hogy ahol én lakom, ott a lépcsőházban volt egy hat hónapos macska, aki mindig itt kóválygott. Etettem, itattam és néha bandázott nálam, aztán mindig lelépett több napra, és végül előkerült
– idézte fel a Metropolnak. Azonban ez a hétköznapi történet hamar más irányt vett.
Minden megváltozott
A találkozás, ami eleinte csak egy egyszerű gondoskodásnak tűnt, végül sokkal többet jelentett. Egy pillanat alatt világossá vált, hogy komoly a baj, és azonnal cselekedni kellett.
Amikor egyszer visszatért több nap után, nagyon nem volt jó állapotban, mert combnyaktörése volt szegénynek. Azonnal elvittem műtétre, és nem is volt kérdés, hogy nálam marad, így végül örökbe fogadtam. Én valójában jószívű is vagyok, és nagy állatbarát lettem, úgyhogy most együtt élünk
– mondta.
Ez a döntés sok mindent elárul róla, ugyanis Deák Tivadar, vagyis Tiv Tivy nem fordított hátat a bajban lévő állatnak, hanem felelősséget vállalt érte, és új esélyt adott neki. Egy ilyen helyzetben nincs idő gondolkodni, csak cselekedni, és ő pontosan ezt tette.
A történet azért is különleges, mert egy teljesen más oldalát mutatta meg. Tiv Tivy TikTokker eddig inkább könnyed, laza tartalmairól volt ismert, most viszont egy sokkal érzékenyebb, empatikusabb arcát láthatják a követők.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre