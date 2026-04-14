Tiv Tivy szívszorító története Egyiptomból: megmentette az életét, most együtt élnek

Teljesen új életet kezdett külföldön Tiv Tivy, de úgy tűnik, nemcsak a környezet, hanem ő maga is sokat változott. Bár sokan még mindig a költözéséről beszélnek, most egy egészen más történet került a középpontba. Egy olyan pillanat, ami megmutatta, milyen ember is valójában.

Tiv Tivy Afrikába költözött, azonban később Spanyolországban folytatná az életét (Fotó: Kovács Dávid)

Tiv Tivy Egyiptomban

Tiv Tivy influenszer elárulta korábban, hogy teljesen új életet kezdett Egyiptomban, ami nem egy hirtelen döntés volt, hanem egy hosszú távú terv része.

Szeretném tisztázni azokat a híreket, amik az elmúlt időben megjelentek rólam. Én nem a videóim alá érkező kommentek miatt döntöttem úgy, hogy itt hagyom az országot. Sokkal inkább azért, mert elegem lett a hülyegyerek szerepből. Én ennél sokkal több vagyok a privát életemben, csak az emberek ezt nem tudják rólam

– mondta korábban a Borsnak Tiv Tivy, és úgy látszik bejött a váltás, mert nagyon élvezi az Egyiptomban töltött időt.

A humoros videókról ismert sztár mindennapjai ma már teljesen máshogy néznek ki, mint korábban.

Tiv Tivy gyermeke is meglátogatta az influenszert, családja és barátai rendszeresen utaznak Egyiptomba (Fotó: Facebook)

Új környezet, új munka, új lehetőségek vették körül, és láthatóan élvezi ezt az életet.

„Nagyon jól élek, megvan mindenem. Turizmusban dolgozom, programokat szervezek és nagyon sok szállodával vagyok kapcsolatban, marketing vonalat viszem. Elsősorban magyaroknak szervezek programokat. Jönnek rendszeresen, és nagyon sokan vannak, akik miattam jönnek. Ők is kapnak kedvezményt, a cég is jól jár, és én is”

– mesélte lapunknak. A munka mellett azonban számára is fontos, hogy legyen ideje lelassulni, kikapcsolódni, és megélni az új élet minden pillanatát. Egy luxus környezetben él, ahol látszólag minden adott a gondtalan mindennapokhoz, mégis egy egészen váratlan történet hozta meg számára az egyik legmeghatározóbb élményt.

Otthon megvan az influenszercégem is, ami nagyon befutott. Meló van bőven, de szabadidő is kell. Most kell hogy is legyen, mert az történt, hogy ahol én lakom, ott a lépcsőházban volt egy hat hónapos macska, aki mindig itt kóválygott. Etettem, itattam és néha bandázott nálam, aztán mindig lelépett több napra, és végül előkerült

– idézte fel a Metropolnak. Azonban ez a hétköznapi történet hamar más irányt vett.