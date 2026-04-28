Eddig tartott a titkolózás: újra apa lett a sztár – Szívmelengető fotó

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 15:00
Többé már nem titok: a híres énekesnek, Chris Brownnak és barátnőjének Jadának megszületett a közös gyermeke. Miután hónapokig csak találgattak a rajongók, hogy vajon terhes-e Jada Wallace, a pár április 26-án bejelentette kisbabája érkezését. Az anyuka imádni való fotókat osztott meg a közösségi oldalán. A sztár is hozzászólt barátnője képeihez. Az említett képeket itt lehet megtekinteni, ahogy Chris Brown hozzászólását is, aki azt írta: „Bika CSAPAT”, majd szerelme jeléül szív emojikkal egészítette ki szívmelengető kommentjét.

Megszületett a világhírű sztár negyedik gyermeke (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Chris Brown barátnője, Jada Instagram-oldalán fekete-fehér képekkel osztotta meg az örömhírt, a fotók mellé pedig ezt írta: „A legtisztább szeretet”. Az énekes és Jada titokban tartotta a kapcsolatukat, sőt nyilvánosan egyikük sem ismerte el a terhességet. Chris Brown és Jada Wallace 2024-ben ismerkedett meg egymással, a 2024-es párizsi divathéten pedig már együtt látták őket az emberek. 

Chris Brown régebben Rihannával randizgatott. Rihannának három gyereke van, a híres exe, Chris Brown pedig immár négyszeres apuka. 2014-ben Nia Guzmantól született meg lánya, Royalty, amely az énekes hetedik albumának címe is. Ammika Harris pedig egy kisfiúval, Aekóval ajándékozta meg a híres énekest. Diamond Brownnal pedig közös lányuk született 2022-ben, akit Lovely-nak hívnak – írja a Mirror.

Kérdés persze, hogy Chris Brown mennyire veszi ki a részét az apai teendőkből, lévén Usherrel közös turnéra indul idén nyáron. A Raymond and Brown turné június 26-án kezdődik Denverben, Coloradóban, és december 12-ig tart.

 

