RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Semmi keresnivalója sincs a magyar férfiaknak a háborúban: A Jóisten óvjon ettől mindannyiunkat! – vallja Marsi Anikó

A műsorvezető végtelenül büszke a két fiára. Marsi Anikó őszintén mesélt róluk, és azt is elárulta, miért szeret Magyarországon élni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 13:26
Módosítva: 2026.04.07. 14:13
Marsi Anikó a boldogságról, a magyar kulturális kötődéséről és a fiairól is őszintén beszélt. A TV2 Tények műsorvezetője hisz abban, hogy az ember a saját hozzáállásával formálja a sorsát.

Marsi Anikó a fiairól mesélt, akiket meg akar óvni a háborútól Fotó: Máté Krisztián/Bors

„Egy ember általában annyira boldog, amennyire elhatározza, hogy az lesz! Ez kevéssé korfüggő. Inkább alkati kérdés: vannak, akik előszeretettel hibáztatnak valakit, vagy valamit a boldogtalanságukért, a sikertelenségükért; ők mindig kudarcokkal teli jelent tudnak a magukénak, amiről persze – szerintük – ők maguk nem tehetnek. A szomorúság és a boldogtalanság nem ugyanaz. Az előbbi inkább eseményekhez kötődik, az utóbbi érzésekhez és ugye az elhatározáshoz. De az érzéseinket és a belőlük következő megoldásainkat mi magunk generáljuk. Vannak természetesen kivételek, akik kvázi beleszületnek a rosszba. Nekik kell segítenünk. A nyafogókon lehetetlen” – válaszolta Marsi Anikó a Borsnak.

Marsi Anikó Magyarországon érzi jól magát

A műsorvezető bár több idegen nyelven is magabiztosan beszél, mégis úgy érzi, hogy az anyanyelv adja az igazi otthonérzést.

Itt születtem, itt jártam iskolákba, itt születtek a gyerekeim, itt él az anyukám, s engem speciel a munkám is erőteljesen az anyanyelvemhez köt. Nem mintha nem beszélnék jól három másik nyelven is, de nem véletlenül hívjuk azokat, amiket nem nulla napos korunktól hallunk és használunk, idegen nyelveknek. A magyar az enyém. A másik hármat csak nagyon szeretem.”

hot! magazin SEO hétfői feltöltések
A műsorvezető szerint egy magyar férfinak sincs helye az ukrán háborúban 
Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin

Marsi Anikó fiai óriási büszkeséget okoznak

A beszélgetés során természetesen szóba kerültek a fiai, Vilmos és Vince is, akikről büszkeséggel mesélt. Marsi Anikó szerint a legnagyobb boldogság számára az, hogy ezek a fiúk olyan fiatal férfiakká válnak, akik jól képzettek, tanultak, kisportoltak és tisztelettel fordulnak mások felé.

„Elfogultságom teljes tudatában és nagyon szívesen kijelentem, hogy a fiaim tökéletesek. A nemsokára 20 éves fiam elméleti fizikát tanul, és gyakorlatilag nincs matematika-, vagy fizikaverseny az egyetemen, amit ne ő nyerne meg. És nincs nap, hogy ne sportolna, ne edzene, ne futna. Megpályázott nemrég egy nyári, kutatói, egyetemi munkát is, meg is nyerte! Sok-sok jelentkezőből választottak ki ötöt, ő az egyik. Nem tudom szavakba önteni a büszkeségemet. A kisebbik fiam nincs még 17 éves, jövőre érettségizik, kisportolt, tisztelettudó vízilabdás fiatalember, ő is 3 nyelven beszél, mint a bátyja. A minap beszélgetett egyik férfi kollégámmal, aki megjegyezte nekem másnap, hogy kivételesen intelligens, értelmes és humoros a 17 évesem. Én a fiaim barátainak a többségét ilyennek látom. Ezeknek a fiúknak, de bármelyik magyar fiatal, vagy régebb óta fiatal férfinak mi keresnivalója lenne egy háborúban katonaként? Semmi! A Jóisten óvjon meg ettől mindannyiunkat.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
