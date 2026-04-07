RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Radics Gigi két ország lakóit is lenyűgözte egyszerre csodálatos hangjával

Egyedülálló eseménnyel ünnepelték az amerikai–magyar barátság napját, amelynek alkalmából az Egyesült Államok alelnöke is Magyarországra látogatott. A rendezvényen Radics Gigi énekelte el a magyar és az amerikai himnuszt is, amely hatalmas sikert aratott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 17:18
Módosítva: 2026.04.07. 17:23
Különleges és emlékezetes pillanatnak lehettek tanúi azok, akik részt vettek az amerikai–magyar barátság napja alkalmából rendezett eseményen. A jeles nap apropóján Magyarországra érkezett az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance, majd nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban Orbán Viktor. A magyar–amerikai kapcsolatok az utóbbi időszakban soha nem látott lendületet kaptak, sokak szerint igazi aranykorukat élik. A jelenlegi, sok feszültséggel teli nemzetközi helyzetben különösen nagy jelentősége van annak, hogy a két ország között erős és szoros együttműködés alakuljon ki. A mai esemény egyik legmeghatóbb és legemlékezetesebb pillanatát Radics Gigi szolgáltatta - írja a Bors.

A Magyar-Amerikai barátság napján Radics Gigi énekelte el a két nemzet himnuszait (Fotó: YouTube)

Radics Gigi JD Vance és Orbán Viktor előtt énekelt

Radics Gigi az utóbbi időben számos eseményen lépett fel Orbán Viktor előtt. Az aranytorkú énekesnő az október 23-ai ünnepség után a tavalyi Háborúellenes Gyűlések állandó vendégfellépője lett Curtisszel az oldalán, majd idén is több Háborúellenes Gyűlésen elénekelték Demjén Ferenc slágerének a feldolgozását, a Szabadság vándorait. A március 15-ei ünnepségen is színpadra állt Radics Gigi, de Orbán Viktor országjárásának több állomásán is fellépett. A mai rendezvényen Radics Gigi előbb a magyar, majd az amerikai himnuszt adta elő. Csodálatos hangjával betöltötte az egész teret. Előadása rendkívül tiszta, erőteljes és érzelemmel teli volt, amely mindenkit lenyűgözött a helyszínen.

A Magyar-Amerikai barátság napján rengetegen voltak kíváncsiak JD Vance és Orbán Viktor beszédeire (Fotó: YouTube)

Radics Gigi több ponton kötődik Amerikához

Radics Gigi fellépése különösen szimbolikus volt, hiszen az énekesnőnek személyes kötődése is van az Egyesült Államokhoz. Pályafutása egyik meghatározó pillanata volt, amikor a legendás producer, Quincy Jones – aki többek között Michael Jackson munkásságában is kulcsszerepet játszott – a világ öt legjobb hangja közé sorolta a magyar énekesnőt. A világhírű zenei szakember később meg is hívta Gigit Amerikába.

Az énekesnő a pandémia előtti években rendszeresen járt az Egyesült Államokba a családjával, sőt egy időben még azt is fontolgatta, hogy kétlaki életet él majd. Végül azonban egy fontos döntést hozott: édesanyaként úgy érezte, hogy kislányát inkább Magyarországon szeretné felnevelni.

A mostani fellépés így különleges hidat jelentett a két ország között. Radics Gigi előadása méltó módon idézte meg az amerikai himnuszt, és sokak számára felejthetetlen pillanatot teremtett az ünnepi rendezvényen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
