Újult erővel tértek vissza a kiesett sztárpárok a Nagy Duett színpadára. A 8. élő show hatalmas bulival vette kezdetét, ahol a kieső sztárpárok újabb esélyt kaptak és újra megküzdhettek a továbbjutásért. Izgalmakban nem volt hiány, mindenki beleadott apait-anyait, hogy tovább juthasson a TV2 sikerműsorának döntőjébe. Azonban csak egy sztárpár juthatott tovább...

Elképesztő! Ez a sztárpár jutott tovább a Nagy Duett döntőjébe

Színpadra lépett:

Péter Srámek és Gáspár Bea;

Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás;

Galambos Lajcsi és Stana Alexadra;

Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó;

Tolvai Reni és Lakatos Laci;

Curtis és Barnai Judie.

Közülük pedig, aki továbbjutott a döntőbe, az nem más, mint: Lakatos Laci és Tolvai Reni.