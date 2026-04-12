Nagy Bogi végzetes döntést hozott a testéről: ezt már nem lehet visszacsinálni

Tetoválással örökítette meg élete egyik legmeghatározóbb élményét Nagy Bogi. Na nem mintha egy könnyen el lehetne egyébként felejteni azt az érzelmi hullámvasutat, amin az elmúlt hónapokban utazott. A felkapott énekesnő mindenesetre beszédes tetkót varratott magára.

Nagy Bogi fontos döntést hozott: ennek már örökre magán viseli a nyomát (Fotó: Vida Márton Péter VMP)

„Valaki azt mondta, 3 ember nem fogja hallgatni a lemezem”

Nagy Bogi válása után egyre vadabban viselkedik. Nemrég a BSW koncertjén színpadra lépve pikáns szövegeket rappelt, aztán a srácokkal és csapatukkal hetekig Thaiföldön nyaraltak bulizva és dolgozva is persze. A vadmacskává váló Nagy Bogi most pedig a testével kapcsolatban hozott végleges döntést.

Csütörtök reggel egy tetoválószalonból jelentkezett be az énekesnő, aki mára meg is mutatta az eredményt. Alkarjára a „333” számsor került, aminek fontos jelentősége van számára.

Nagy Bogi jelentőségeljes tetoválást kapott (Fotó: Instagram/Nagy Bogi)

„Valaki azt mondta, 3 ember nem fogja hallgatni a lemezem” – utalt új albumára, amin több nagyon személyes dalban számolt be az elmúlt időszak érzelmi megpróbáltatásairól. Az egyik dal róla különösen nagyot ment.

„3-szoros platina lett a Jól leszek újra egy hónap alatt” – büszkélkedett el, majd így folytatta a felsorolást:

„És 300 ezer hallgatóm van Spotify-on!” – leplezte le a tetoválása háttérsztoriját.

Nagy Bogi új dala óriási siker lett (Forrás: YouTube)

Sokakat inspirál, bátorít Nagy Bogi

Az énekesnő fiatal kora ellenére túl van egy házasságon és váláson, és zenei karrierje is robbanásszerűen tör előre. Elszántáságával sokakat inspirál, sőt, egy pánikbeteg rajongóján is segített… A Ripost-nak nyilatkozva ugyanis elmondta, sok ajándékot kap a rajongóitól, amiket lelkiismeretesen őriz, de nem csak ez okoz neki örömet.

„Nem is az ajándékok jelentenek sokat, hanem amikor beszélünk egy-két mondatot, és elmondják mennyit jelentenek nekik a dalaim. Volt például egy kislány, akinek az iskolában külön engedélyt kellett kérnie arra, hogy ha pánikrohamai vannak a dalaimat hallgathassa. Olyan durva, hogy valakikre ilyen hatással van az én zeném, hogy a legnehezebb pillanataikban is ott vagyok, és segítséget tudok nyújtani a dalaimon keresztül. Erre nagyon büszke és hálás vagyok, hogy valakiknek ekkora támasz lehetek.”