Megrendült a zeneipar: Elhunyt Moya Brennan, Enya testvére és a Clannad legendás énekesnője
A Grammy-díjas énekesnő halálhírét húga, Enya erősítette meg.
Moya Brennan halálhíre megrendítette a zenei világot. Enya, akiről köztudott, hogy kerüli a nyilvánosságot, most megtörte a csendet és kifejezte gyászát a testvére elvesztése miatt.
73 éves korában elhunyt Moya Brennan, a kelta zene koronázatlan királynője
Moya Brennan a kelta zene egyik legismertebb és legnagyobb hatású előadója volt. Halálhírét testvére, Enya osztotta meg a nyilvánossággal. Az énekesnő, aki ritkán szólal meg a médiában, az X-en osztotta meg a gyászát.
A közleményben Enya így fogalmazott:
„Mély szomorúsággal jelentem be szeretett nővérem, Máire halálát. Nemcsak a nővérem volt, hanem egy kedves és közeli barátom is. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket és a gyászunkat. Enya” - idézte az énekesnő szavait a Life.hu.
A család közölte, hogy az énekesnő szerettei körében hunyt el.
