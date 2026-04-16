Megrendült a zeneipar: Elhunyt Moya Brennan, Enya testvére és a Clannad legendás énekesnője

Moya Brennan halálhíre megrendítette a zenei világot. Enya, akiről köztudott, hogy kerüli a nyilvánosságot, most megtörte a csendet és kifejezte gyászát a testvére elvesztése miatt.

73 éves korában elhunyt Moya Brennan, a kelta zene koronázatlan királynője

Moya Brennan a kelta zene egyik legismertebb és legnagyobb hatású előadója volt. Halálhírét testvére, Enya osztotta meg a nyilvánossággal. Az énekesnő, aki ritkán szólal meg a médiában, az X-en osztotta meg a gyászát.

A közleményben Enya így fogalmazott:

„Mély szomorúsággal jelentem be szeretett nővérem, Máire halálát. Nemcsak a nővérem volt, hanem egy kedves és közeli barátom is. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket és a gyászunkat. Enya” - idézte az énekesnő szavait a Life.hu.

A család közölte, hogy az énekesnő szerettei körében hunyt el.



