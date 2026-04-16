Megrendült a zeneipar: Elhunyt Moya Brennan, Enya testvére és a Clannad legendás énekesnője

A Grammy-díjas énekesnő halálhírét húga, Enya erősítette meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 11:15
gyász moya brennan clannad

Moya Brennan halálhíre megrendítette a zenei világot. Enya, akiről köztudott, hogy kerüli a nyilvánosságot, most megtörte a csendet és kifejezte gyászát a testvére elvesztése miatt.

Elhunyt a Clannad énekesnője: Moya Brennan halálát testvére erősítette meg
Elhunyt a Clannad énekesnője: Moya Brennan halálát testvére erősítette meg Fotó: Pexels

73 éves korában elhunyt Moya Brennan, a kelta zene koronázatlan királynője

Moya Brennan a kelta zene egyik legismertebb és legnagyobb hatású előadója volt. Halálhírét testvére, Enya osztotta meg a nyilvánossággal. Az énekesnő, aki ritkán szólal meg a médiában, az X-en osztotta meg a gyászát.

A közleményben Enya így fogalmazott:

 „Mély szomorúsággal jelentem be szeretett nővérem, Máire halálát. Nemcsak a nővérem volt, hanem egy kedves és közeli barátom is. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket és a gyászunkat. Enya”  - idézte az énekesnő szavait a Life.hu.

A család közölte, hogy az énekesnő szerettei körében hunyt el.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu