Különleges helyszín a különleges napra: itt mondják ki a boldogító igent a TV2 szerelmesei

A TV2 A mi történetünk című műsorában ismerhettük meg Dankó Dávid pénzügyi tanácsadót is, aki amellett, hogy sikeres üzletember, büszke férj és családapa is. A befektető feleségével, Renivel 13 éve él boldogságban, és együtt nevelik három gyermeküket is. Ám valami mindeddig nagyon hiányzott mindkettejüknek, ez pedig nem más, mint egy igazi templomi esküvő, ahol mesebeli környezetben fogadhatnak újra örök hűséget egymásnak. Úgy tűnik, most végre ennek is eljött az ideje, sőt, a helyszínt is megmutatták.

A mi történetünk mai adásában kiderül, hol mondja majd ki újra a boldogító igent Dankó Dávid és felesége (Fotó: TV2)

A mi történetünk Dankó Dávidja már évekkel ezelőtt feleségül vette kedvesét, ám akkor csak egy egyszerű polgári ceremóniára volt lehetőségük. Ők azonban azóta is vágynak arra, hogy egy emlékezetes templomi esküvő keretein belül is kimondják az igeneket.

„Renivel még az egyetemen ismerkedtünk meg, 13 éve, azóta pedig már több mint 7 éve házasok is vagyunk. Van három csodálatos gyermekünk és ő a mindenem” – kezdte Dávid, aki meglepetésként vitte feleségét az álom esküvői helyszínükre.

Renivel mindig arról álmodtunk, hogy egyszer templomi esküvőnk is lesz, de amikor összeházasodtunk, csak egy polgári esküvőnk volt, mert azt a döntést hoztuk, hogy anyagi okokból nem tartunk lagzit, és az építkezést választjuk. Viszont most már eljutott az életünk egy olyan pontra, ahol mi következünk

– jelentette ki.

Dankó Dávid felesége mindig is arról álmodott, hogy ebben a mesés kastélyban fogadhasson örök hűséget szerelmének (Fotó: TV2)

A mi történetünk Dávidja elsírta magát

A templomi szertartás megszervezése eddig már kétszer is meghiúsult, így Dávid most nagyon bízik benne, hogy megvalósul a vágyuk.

Nagyon sok mindenről le kellett mondanunk azért, hogy olyan életet teremtsünk a családnak, amire vágytunk. De azt gondolom, hogy most ezt megérdemeljük. Már többször megszerveztük, kétszer is, szóval szeretném, ha most harmadjára már élesben menne

– mondta elérzékenyülve feleségének Dávid, akinek szavait a Bors idézte.

„Nem gondoltam volna, hogy ennyi érzelem fog kiszabadulni belőlünk, de amikor ránézek az arcára, és látom az örömöt, akkor tudatosul bennem, hogy megérte ez a sok évnyi munka, amit együtt beleraktunk az eddigi életünkbe” – tette még hozzá, miután látta, hogy Reni szemébe is könnyek gyűltek. Majd a kastélyt körbejárva végleg elhatározták, hogy hosszú évek után valóban sor kerül a lagzira.