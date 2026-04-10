RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Szívszorító tragédiák után fordul az orvosi pálya felé a TV2 sztárja: anyukája és nagymamája egy héten belül hunyt el

Kecskés Evelin, a TV2 új sztárjának élete sem mentes a nehézségektől, de amit párja fiának kellett átélnie, az mindenkit megrendít. A mi történetünk szereplője szívet tépő okból döntött az orvosi pálya mellett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 00:15
A mi történetünk TV2 orvosi pálya

A mi történetünk Kecskés Evelinje saját családjának tragédiájáról is sokat mesélt már a műsorban, de mindez szinte eltörpül amellett, amin párja fiának, Jánosnak kellett keresztül mennie. A fiatal srác jelenleg a Debreceni Egyetem előkészítő iskolájába jár, ugyanis orvosként szeretne továbbtanulni. Ez az elhatározás azonban cseppet sem volt egyszerű, hiszen szerettei elvesztése miatt jutott erre a döntésre. János most erről mesélt A mi történetünk legújabb adásában.

A mi történetünk szereplői újabb tragikus családi történetről meséltek.
A mi történetünk Evelinje a prügyi iskolában tanít, ahol szerencsére egyre több gyereket tud motiválni a továbbtanulásra (Fotó: TV2)

Kecskés Evelin tanárnőként a hátrányos helyzetű roma fiatalok jövőjét segíti tehetséggondozó programokkal, akik a nehéz körülmények között nevelkedett két diplomás pedagógus példáján felbuzdulva egyre többen szeretnének egyetemre jelentkezni. Ezek alól a saját unokaöccse, Áron sem kivétel, aki orvosi pályára készül, így most lehetősége is nyílt körülnézni a debreceni egyetemen. A középiskolás fiút Evelin párjának fia, János vezeti körbe, aki maga is ezt a hivatást választotta, miután elveszítette szeretteit.

„Talán négyéves lehettem, amikor nagyon megtetszett ez a szakma, és minél nagyobb lettem, annál jobban éreztem ezt az elhivatottságot, így már évek óta csak azért dolgozom, hogy ez az álmom teljesülhessen” – kezdte János.

Az életemben történt két nagy tragédia is, ami még jobban befolyásolta a döntésemet, hogy az orvosi pályát válasszam. Négyéves voltam, amikor elveszítettem édesanyámat, majd a Covid járvány idején pedig egy hét leforgása alatt a második édesanyámat és a nagymamámat is elveszítettem

 – árulta el őszintén.

János szerettei elvesztése miatt tanul orvosnak.
A mi történetünk János sorsával folytatódik, aki szerettei halála után úgy döntött, orvosként akar segíteni az embereken (Fotó: TV2)

A mi történetünk szereplőinek sorsa nem meseszerű

Ahogy már láthatták a nézők, a TV2 A mi történetünk című műsora nem tündérmeséket, hanem valódi emberi sorsokat mutat be, akik élete gyakran szívszorító tragédiákkal van teli, akárcsak Császártöltés polgármesterének esetében, aki a lányát veszítette el. Ők azonban mindent megtesznek azért, hogy a nehézségeket leküzdve boldoguljanak, éppen ezért a tanárnő szerint nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet egymás segítésére.

János és közöttem van egy hasonlóság, mert ő is átélt személyes tragédiákat gyerekként. Ezek a tragédiák pedig rossz irányba is el tudnak mozdítani egy életutat. Ugyanakkor mindkettőnkben hasonlóság az, hogy mi ezekből nem lefelé, hanem felfelé építkeztünk

– mondta Evelin a Bors szerint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
