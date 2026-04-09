„Az elmúlt 10 év aranyidőszak volt” – Ételt oszt és a javításokba is besegít Sajóbábony polgármestere

Szilva István, Sajóbábony polgármestere a fiatalok jövőjét tartja szem előtt, ami miatt rendkívüli fejlesztéseket vitt véghez az elmúlt 10 évben. A mi történetünk szereplője elárulta, mi zajlott a településükön ez idő alatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 15:05
A mi történetünk sajóbábony polgármester

Szilva István Sajóbábony vezetőjeként abban hisz, hogy nem az irodából kell irányítani egy települést, hanem az emberek közül, így a faültetésben, a javításokban és az ételosztásban is részt vesz. Emellett kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra, akinek a bérlakás programmal is segít a családalapításban. A mi történetünk 9. részében azt is elárulta, mit gondol az elmúlt 10 év változásairól.

A mi történetünkben Szilva Istvánt, Sajóbábony polgármesterét is megismerhetjük.
A mi történetünk Szilva Istvánja polgármesterként különösen a szívén viseli a fiatalok sorsát (Fotó: TV2)

Sajóbábony bár egy kis település, de István annál nagyobb gondot fordít arra, hogy minden lakosnak, köztük főként a jövő nemzedékének egy kényelmes, békés, élhető környezetet biztosítson.

Azt szeretném, hogy a kisfiamnak, illetve a jövő nemzedékének egy olyan települést tudjunk majd átadni, ahol jó élni. Sajóbábony számomra nem csak egy település, hanem egy közös jövő települése. Mindig is egy olyan polgármestert szerettem volna megtestesíteni, aki nem egy klasszikus, sztereotípiákkal felvértezett település vezető, és ezt úgy tudom a legjobban megmutatni, ha nem csak vizionálunk a változásokról, hanem teszünk is érte” – kezdte a Bors szerint.

Magyarországon az elmúlt évtizedben olyan biztos, békés időszak volt, amiben rendkívüli módon tudtunk fejlődni. Én azt mondom, hogy az elmúlt 10 év aranyidőszak volt nem csak Sajóbábonynak, de talán Magyarországnak is. Akar akart, az tudott fejlődni, ami által minőségibb lett az életünk, sokkal kiegyensúlyozottabb és biztonságosabb is

 – jelentette ki a polgármester.

Szilva István az utcákat járva irányítja a települést, nem pedig egy irodából.
Szilva István polgármesterként minden megtesz azért, hogy a város biztonságos és élhető legyen mindenki számára (Fotó: TV2)

Szilva István A mi történetünkben mesélt az esély otthonról

A polgármester azt is szem előtt tartja, hogy a fiatalokat hogyan tudják arra motiválni, hogy vidéken kezdjék el a közös életüket, majd tervezzék a jövőt is.

„Az esély otthon elnevezésű társasházunkat egy pályázatból és önkormányzati forrásból újítottuk fel teljesen, és az volt az elképzelés, hogy létrehozunk olyan lakásokat, ahol a fiatalok egyfajta fészek programként el tudják kezdeni az életüket” – mesélte István azokról a lakásokról, amiket fiatal párok úgy bérelhetnek négy évig, hogy nem kell fizetniük érte, így összegyűjthetnek önerőt egy saját családi házra.

Nekem polgármesterként azt jó látni, hogy ezeknek a fiataloknak nagyban hozzájárulunk az életük alakulásához, formáláshoz. Ez nem egy klasszikus fejlesztés, mint egy utca vagy járda felújítás, ez sokkal többről szól, hiszen itt megalapozhatják a jövőjüket, és egyfajta mankót adunk nekik ahhoz, hogy el tudjanak indulni az életben

 – tette még hozzá.

 

