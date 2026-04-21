Kiss Endi bevallotta – sokkolta, hogy gyereke lesz: „Összetojtam magam”

A Hooligans dobosaként ismert Kiss Endi mindig is szókimondó volt, és ez most sincs másként. A rock and roll életforma, a szabadság iránti vágy, és a kötöttségek kerülése hosszú éveken át meghatározta a mindennapjait, ami a magánéletében is különleges helyzeteket teremtett. Több kapcsolatból születtek gyermekei, mégis sikerült egy olyan egyensúlyt kialakítania, amit sokan meglepőnek tartanak, mások viszont kifejezetten tisztelik érte.

Kiss Endi igazi rocker, aki nem tud úgy élni, ha korlátozni akarják a szabadságát (Fotó: Mediaworks archív)

Kiss Endi: „Semennyire nem volt tudatos”

Kiss Endi őszintén beszélt arról, hogy amikor megtudta, hogy gyermeke lesz, teljesen váratlanul érte a hír, és egyáltalán nem érezte magát felkészültnek.

Semennyire nem volt tudatos a gyermekvállalás. Akkor voltam 36 éves, most lesz húsz éves a lányom. Amikor megtudtam, hogy érkezik, összetojtam magam nagyon. Nem a felelősségtől, hanem attól, hogy Bodzácska anyukája akkor nem a párom volt, hanem volt mellette egy párkapcsolatom. Akkor is összetojtam volna magam, ha a párom mondja, így meg pláne. Volt akkor egy csajom több éve, és akitől érkezett a másik két gyermekem

– mesélte Kiss Endi a Ridikül Nem véletlen?! podcastjében.

A szavai mögött egyértelműen érződik, mennyire kaotikus időszak volt ez az életében, amikor még ő maga is kereste az útját.

Sokk volt, mert még gyerek voltam. Mindig tudtam, hogy szeretnék gyereket, és azt is tudtam, hogy nem leszek soha nős, mert házasságellenes vagyok. Szerettem volna gyereket, de harminchat évesen én még nagyon kölyök voltam. Most már kicsit felnőttebb vagyok. Annak viszont örülök, hogy nem lett huszonéves koromban gyerkőcöm véletlenül, mert akkor még nagyon benne voltunk a rock and roll mélyében

– tette hozzá.

Kiss Endi gyerekei mind lányok

Kiss Endi ma már egészen másképp látja az életet, és azt mondja, a gyerekei jelentik számára a legnagyobb értéket.

Nagyon örültem, hogy lány érkezik. Talán nagyon fiatalabb koromban volt, hogy fiút akartam, de ma már nagyon boldog vagyok, hogy négy lányom van. Ha gyereked van, az igazán csodálatos, mert ennél jobban nem lehet szeretni embert. Nagyon szeretem édesanyámat, szeretteimet, barátaimat, azonban, ha kimondom, hogy szeretem a gyerekeimet, akkor megborzongok, kiráz a hideg, annyira a mindeneim. Ezen tényleg bármikor elsírom magam

– mondta Endi, ráadásul lánya, Kiss Bodza továbbviszi a családi hagyományt is, mert nagyon tehetséges a zenében.