Kiss Endi kitálalt a magánéletéről: "Úgy viselkedek, mintha nem lenne senkim, miközben van..."

A Hooligans dobosaként Kiss Endi mindig is a szabad élet megtestesítője volt. A rock and roll életérzés nemcsak a színpadon, hanem a magánéletében is végigkísérte, és ez bizony a kapcsolataira is hatással volt. Több párkapcsolatból született gyermekei vannak, és bár ez sokaknál konfliktusokhoz vezetne, az ő esetében meglepő módon működik a rendszer.

Kiss Endi Hooligans dobosaként lett országosan ismert, most azonban magánéletéről vallott

(Fotó: Mediaworks Archív)

Kiss Endi nem marad egy nő mellett

Kiss Endre, vagyis ismertebb nevén Kiss Endi nem próbálja szépíteni a dolgokat, pontosan tudja, hogy a saját természete sokszor nehezíti meg a párkapcsolatait. Igazi rockerként él, ami magával vonzza a szabadság iránti vágyat, ami viszont a párkapcsolatokra nem igazán szokott jó hatást gyakorolni.

Azt nagyon szégyellem, hogy pont a szerelmemmel, aki otthon van, vele nem sikerülnek a legjobban a dolgok, úgyhogy abból kell tanulnom. Amíg ilyen öntörvényű vagyok, sőt, lehet egész életemben az leszek, addig sajnos nem lehet, hogy kapcsolatom legyen igazából. Arról kell leállnom, hogy ne engedjek így egy hölgyet sem magam mellé, mert azt senki nem bírja ki, amennyire én szabadnak akarom érezni magam. Úgy viselkedek, mintha nem lenne senkim, miközben van. Ezt szoktam elrontani, és ennyi a hibám

– vallotta be a Ridikül vendégeként.

Kiss Endi családja elfogadja a zenész különleges életmódját

(Fotó: Kiss Endi)

A zenész szavai mögött egyértelműen látszik az önreflexió, ugyanakkor az is, hogy nehezen tud változtatni azon az életformán, amit évtizedek óta él.

Különleges család, ami mégis működik

Bár a magánélete sokszor viharosnak volt mondható, egy dologban mégis sikerült valami egészen különlegeset kialakítania. Négy lánya született három különböző kapcsolatból, és a helyzet ellenére a családtagok között meglepően jó a viszony.

Mind a három hölgynek nagyon köszönöm, hogy ennyire intelligensek és civilizáltak, és így vannak egymással. Ha bármelyik gyerekemnek születésnapja van, nálunk mindenki meg van hívva. Például tavaly Bodza lányomnak az érettségijénél minden gyermekem anyukája ott volt, sőt, még a nagymamák is szeretik egymást. Ráadásul Linda, akitől a legkisebb lányom van és a Vera, akitől a két középső, most együtt is dolgoznak. Nekem ez tök természetes volt, viszont amikor elmeséltem valakinek, csodálkoztak. Ráadásul úgy, hogy én ezt nem érdemlem meg, de szerencsére a gyerekeket nézik elsősorban

– mondta.