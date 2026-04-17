Kiss Endi kitálalt a magánéletéről: "Úgy viselkedek, mintha nem lenne senkim, miközben van..."
Őszintén vallott a hibáiról. Kiss Endi nem kertelt, amikor a kapcsolatairól beszélt és olyan dolgokat mondott ki, amit sokan nem mernének...
A Hooligans dobosaként Kiss Endi mindig is a szabad élet megtestesítője volt. A rock and roll életérzés nemcsak a színpadon, hanem a magánéletében is végigkísérte, és ez bizony a kapcsolataira is hatással volt. Több párkapcsolatból született gyermekei vannak, és bár ez sokaknál konfliktusokhoz vezetne, az ő esetében meglepő módon működik a rendszer.
Kiss Endi nem marad egy nő mellett
Kiss Endre, vagyis ismertebb nevén Kiss Endi nem próbálja szépíteni a dolgokat, pontosan tudja, hogy a saját természete sokszor nehezíti meg a párkapcsolatait. Igazi rockerként él, ami magával vonzza a szabadság iránti vágyat, ami viszont a párkapcsolatokra nem igazán szokott jó hatást gyakorolni.
Azt nagyon szégyellem, hogy pont a szerelmemmel, aki otthon van, vele nem sikerülnek a legjobban a dolgok, úgyhogy abból kell tanulnom. Amíg ilyen öntörvényű vagyok, sőt, lehet egész életemben az leszek, addig sajnos nem lehet, hogy kapcsolatom legyen igazából. Arról kell leállnom, hogy ne engedjek így egy hölgyet sem magam mellé, mert azt senki nem bírja ki, amennyire én szabadnak akarom érezni magam. Úgy viselkedek, mintha nem lenne senkim, miközben van. Ezt szoktam elrontani, és ennyi a hibám
– vallotta be a Ridikül vendégeként.
A zenész szavai mögött egyértelműen látszik az önreflexió, ugyanakkor az is, hogy nehezen tud változtatni azon az életformán, amit évtizedek óta él.
Különleges család, ami mégis működik
Bár a magánélete sokszor viharosnak volt mondható, egy dologban mégis sikerült valami egészen különlegeset kialakítania. Négy lánya született három különböző kapcsolatból, és a helyzet ellenére a családtagok között meglepően jó a viszony.
Mind a három hölgynek nagyon köszönöm, hogy ennyire intelligensek és civilizáltak, és így vannak egymással. Ha bármelyik gyerekemnek születésnapja van, nálunk mindenki meg van hívva. Például tavaly Bodza lányomnak az érettségijénél minden gyermekem anyukája ott volt, sőt, még a nagymamák is szeretik egymást. Ráadásul Linda, akitől a legkisebb lányom van és a Vera, akitől a két középső, most együtt is dolgoznak. Nekem ez tök természetes volt, viszont amikor elmeséltem valakinek, csodálkoztak. Ráadásul úgy, hogy én ezt nem érdemlem meg, de szerencsére a gyerekeket nézik elsősorban
– mondta.
Ez a fajta hozzáállás valóban ritka, hiszen a legtöbb hasonló helyzetben feszültségek és konfliktusok alakulnak ki. Nála azonban úgy tűnik, mindenki a gyerekek érdekeit tartja szem előtt, és ez felülírja a múlt sérelmeit.
A zene a családban marad
Kiss Endi egyik lánya ráadásul valamennyire továbbviszi édesapja útját, ugyanis Kiss Bodza már elindult a zenei pályán, és nem ismeretlen számára a reflektorfény sem. Korábban a Megasztár műsorában is feltűnt, ahol megmutatta tehetségét. Úgy tűnik, a zene szeretete generációról generációra öröklődik, és bár Endi életében sok minden nem alakult a klasszikus forgatókönyv szerint, egy biztos, a családja mégis egyben maradt, méghozzá egy egészen különleges módon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre