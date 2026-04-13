„Azt látom, hogy csapongsz” – Mi történik? Kíméletlenül betámadták Horváth Grétát

Őszinte vallomást tett spirituális útkereséséről Horváth Gréta, aki úgy érzi, hosszú idő után végre hazatért önmagához. Bár sokakat megérintett az édesanya bejegyzése, kőkemény kritikákat kapott.

Horváth Gréta: Vissza akarok menni önmagamhoz!

Mint írta, abban a hitben élt, hogy folyamatosan változnia kell, és egy „jobb verziót” kell építenie magából. Mostanra rájött, hogy ez a hajsza már fullasztó volt számára. „Ez nem építkezés. Ez inkább visszabontás. (…) Faragom le magamról ezeket már jó ideje. Amiket nem mindig én választottam. Elvárásokat, amik rám ragadtak. Szerepeket, amikbe belecsúsztam. Vissza akarok menni önmagamhoz. Ahol nincs görcsös megfelelés. Ahol nem kell bizonygatni. Az eredeti önmagamhoz” – fogalmazott Gréta, aki úgy gondolja, ritka autoimmun betegsége is figyelmeztette: ideje megállni.

Mucha–Habermann-szindrómával küzd

Horváth Gréta egy ritka és fájdalmas bőrbetegséggel küzd, amely tavaly nyáron ijesztő tünetekkel és testszerte megjelenő hólyagokkal kezdődött. A gyógyulási folyamat rendkívül hosszú, akár másfél-két évig is eltarthat, és a fizikai fájdalmak mellett lelkileg is nagyon megviselte a kiszolgáltatottság. „Azt hittem, hogy jó a fájdalomtűrő küszöböm, de itt most elhasaltam” – árulta el akkor a Borsnak Gréta.

Teljes a zűrzavar?

Az influenszer mély gondolatai azonban nem mindenkit hatottak meg. Egyik követője komoly kritikát fogalmazott meg. „Azt látom, hogy csapongsz, mindenbe belekapsz, de még magad se tudod, mi az irány.” A kritika kitér arra is, hogy a „mindenhez értés” helyett szerencsésebb lenne egy-egy területen elmélyedni, hiszen ez a sokszínűség inkább zűrzavarnak tűnik, mintsem tudatos fejlődésnek. „Értem én, hogy van sok végzettséged, de gyakorlat nélkül nem vagy szakember. Aki mindenhez ért, az szerintem igazán semmihez sem” – írta a kommentelő, aki tételesen felsorolta Gréta váltásait: volt már kozmetikus, fodrász, sminkes, hajgyógyász, most ájurvéda- és jógaszakértő.

Horváth Gréta válás után: szakmai hitelesség vagy lelki béke?

Az Ázsia Expressz nyertese mintha előre megválaszolta volna a kritikákat. Sokszor megkapta már a „megint mit csinál?” megjegyzést, de ő ezt a belső útjának tekinti, nem pedig szervezetlenségnek. Szerinte minden egyes nem, amit végre ki mer mondani, és minden igen, ami valóban belőle fakad, közelebb viszi a szabadsághoz.