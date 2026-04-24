Gelencsér Timinek újra megdobogtatták a szívét – Nem akárkitől olvadt el!

Gelencsér Tímea sportos múltja miatt nem hiába vesz részt az Exatlon Hungary 2026-os évadában is. Míg az első szériában még versenyzőként volt jelen a műsor történetében, utána már műsorvezetőként fogta a Bajnokok és Kihívók kezét. A versenyzőknek elképesztő kihívásokban kell megküzdeniük egymással nap mint nap. Timi közben folyamatosan tájékoztatja követőit az aktuális, dominikai eseményekről; olyanokról, amiket a képernyőn a nézők nem láthatnak.

Exatlon Hungary: Gelencsér Timi a forgatási szünetekben kedvenc kóbor kutyáiról is gondoskodik

Exatlon Hungary: Gelencsér Timit elcsábították

Arról már több ízben láthattunk kulisszatitkokat, hogy milyen helyszíneken jár Timi a forgatásokon kívül, amikor elmegy például futni, vagy épp szeretne egy kis pihenőt tartani, a legtöbb bejegyzés azonban egy számára kiemelten fontos ügyről szól: az első napokban talált a szállás közelében egy kóbor kutyust, akit nem meglepő módon azonnal a szívébe zárt. Kitartó munkával és türelemmel napról napra egyre közelebb került hozzá, az ebnek menet közben már nevet is adott. Papaya szinte azonnal előjön, amikor Timi hangját meghallja, hiszen a műsorvezető minden nap visz neki ételt és természetesen meg is szeretgeti. Az egykori szépségkirálynőnek gyengéi a kutyák, ő maga is örökbefogadott egyet korábban, de sok energiát fordít az állatvédelemre és rendszeresen kampányol az örökbefogadás mellett is.

Gelencsér Timi hazaviszi a kutyusokat?

A ma reggeli dominikai etetés sorsfordító találkozással zárult, Timi ugyanis nem csak Papayával találta szemben magát, hanem Papaya testvérével is. Bár a rokoni szál nyilván nem nyert bizonyosságot, tény, hogy a két jószág nagyon hasonlít egymásra. A műsorvezető szíve persze azonnal megesett az új jövevényen is, így most neki is gazdát keres, ami nem lesz egyszerű, hiszen még Papaya mellé sem jelentkezett befogadó gazdi. Valószínűleg nem lesz lehetősége bármit is kezdeni a helyzettel, hiszen dolgozik és a hazaút is rengeteg ügyintézést igényelne, ha kutyával akarna repülőre ülni, ugyanakkor nem adja fel a reményt, hogy egy helyi magyar család fogadja be a kutyust, vagy kutyusokat. Gelencsér Tímea vőlegénye mindenesetre aggódhat, hogy szélsőséges esetben kedvese talán két új házi kedvenccel tér haza Dominikáról.