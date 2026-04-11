Országgyűlési választás2026. április 12.
Danny Blue már tudja, hogy ki fog nyerni április 12-én

Magyarország legismertebb mentalistája már látta a jövőt és tudja, hogy ki kap majd több szavazatot holnap, az országgyűlési választásokon. Danny Blue idő előtt fedi fel titkát, amire egy egész ország kíváncsi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 10:36
A sorsdöntő fontosság mellett egy kis rejtély is jelen lesz holnap, amikor az egész ország dönteni fog. Vajon ki fog nyerni? Danny Blue már holnap délelőtt megmondja, mivel ő már látta a jövőt és tudja, hogy ki lesz a győztes. A híres mentalista tudását nem kérdőjelezik meg sokan, mivel sokszor bebizonyította, hogy nem szabad kételkedni benne.

Danny Blue
Danny Blue már látta a jövőt és tudja, hogy ki nyeri a holnapi választásokat (Fotó: YouTube)

Danny Blue titkára kíváncsi az ország

Itt tartom a kezemben a 2026-os országgyűlési választások eredményét. Ebben a kapszulában helyeztem el azt, hogy szerintem mit ír a jövő, hogy mi lesz 2026 április 12-én

— mondta a híres mentalista.

Már holnap délelőtt 11 órakor kiderül, hogy mit jósolt Danny Blue, bár hivatalos eredmény csak sokkal később lesz majd. Elmondása szerint az érdeklődők a közösségi oldalakon tudják majd megtekinteni, hogy milyen eredményt jósol a mentalista. Én már láttam előre és én már leírtam, úgyhogy aggodalomra semmi ok” - jelentette ki videója végén Danny Blue.

Fontos nap elé néz az ország

Sokan már nagyon várták április 12-ét, mivel végre mindenre fény derül. A magyar emberek a saját kezükbe vehetik a sorsukat és kiállhatnak a béke mellett. A tét óriási, így minden szavazat számítani fog - írja a Bors.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu