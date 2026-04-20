Így érzi magát a gyógyulásért küzdő Bangó Margit

Friss hírek érkeztek a cigány zene koronázatlan királynőjéről. Így van most Bangó Margit.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.20. 07:20
Módosítva: 2026.04.20. 08:10
bangó margit bangó marika betegség kórház

Mint ismert Bangó Margit kórházba került, súlyos betegséggel kell megküzdenie. A rajongóknak csak az adott megnyugvást, hogy a cigány zene koronázatlan királynője, már otthonában, szerettei körében küzdhet a teljes gyógyulásért. 

Bangó Margit
Bangó Margit / Fotó: Markovics Gábor

Lassan, de biztosan próbál kijönni a betegségből. Természetesen mindenki ott segít neki, ahol tud és szerencsére most minden jól alakul 

– árulta el pár napja a Borsnak Bangó Marika, most pedig Emilio beszélt részletesebben az állapotáról.

Bangó Margit így érzi magát 

A kezelések miatt időnként még mindig be kell járni a kórházba, de hogy pontosan mikor, azt mindig az orvosok döntik el. Ám most már egyre többet lehet otthon, mert jók az eredményei. 

„76 éves a drágám, április 4-én ünnepelte a születésnapját, és azt tudom mondani, hogy elképesztő kitartással küzd a gyógyulásért. Imádja az egész országot, és nagyon szeretne újra színpadra állni, mert hiányzik neki a közönség és az éneklés. Én is nagyon szeretnék még vele együtt fellépni, ezt mindig el is mondom neki” – jelentette ki Emilio, hozzátéve: az énekesnő természetesen nagyon várja a dédunoka érkezését is.

Természetesen a család valamely tagja folyamatosan ott van Bangó Margit mellett.

„Most 24 órás felügyelet van mellette, általában én vagy Tina vagyunk ott, de sokszor a kisebbik Tina és a vejem, Norbi is besegít, úgyhogy a mama sosem marad egyedül, úgy vigyázunk rá, mint egy gyémántra” – idézte Emilio szavait a Bors a Blikk cikke alapján. 
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu