Így érzi magát a gyógyulásért küzdő Bangó Margit

Mint ismert Bangó Margit kórházba került, súlyos betegséggel kell megküzdenie. A rajongóknak csak az adott megnyugvást, hogy a cigány zene koronázatlan királynője, már otthonában, szerettei körében küzdhet a teljes gyógyulásért.

Bangó Margit / Fotó: Markovics Gábor

Lassan, de biztosan próbál kijönni a betegségből. Természetesen mindenki ott segít neki, ahol tud és szerencsére most minden jól alakul

– árulta el pár napja a Borsnak Bangó Marika, most pedig Emilio beszélt részletesebben az állapotáról.

Bangó Margit így érzi magát

A kezelések miatt időnként még mindig be kell járni a kórházba, de hogy pontosan mikor, azt mindig az orvosok döntik el. Ám most már egyre többet lehet otthon, mert jók az eredményei.

„76 éves a drágám, április 4-én ünnepelte a születésnapját, és azt tudom mondani, hogy elképesztő kitartással küzd a gyógyulásért. Imádja az egész országot, és nagyon szeretne újra színpadra állni, mert hiányzik neki a közönség és az éneklés. Én is nagyon szeretnék még vele együtt fellépni, ezt mindig el is mondom neki” – jelentette ki Emilio, hozzátéve: az énekesnő természetesen nagyon várja a dédunoka érkezését is.

Természetesen a család valamely tagja folyamatosan ott van Bangó Margit mellett.

„Most 24 órás felügyelet van mellette, általában én vagy Tina vagyunk ott, de sokszor a kisebbik Tina és a vejem, Norbi is besegít, úgyhogy a mama sosem marad egyedül, úgy vigyázunk rá, mint egy gyémántra” – idézte Emilio szavait a Bors a Blikk cikke alapján.

