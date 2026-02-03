Tisztázták a Bangó Margit állapotáról szóló pletykákat: Megszólalt a család

Ma este... kizárólag először és utoljára beszélünk, tiszta vizet öntünk a pohárba Mama Bangó Margit egészségi állapotával kapcsolatban! Az elmúlt időszakban túl sok lett a találgatás, túl sok a pletyka, túl sok a félinformáció. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Mama beleegyezésével, Emilioval együtt exkluzív interjút adtunk a Tények Plusz adásában. Ez az első és utolsó alkalom, amikor ebben a témában megszólalunk. Kérjük a sajtót és az embereket, hogy tartsák tiszteletben a Mama nyugalmát, ne terjesszenek rémhíreket, tiszteljék meg a Mamát és a családot, és ezt az érzékeny időszakot! Most szeretetre, imára van szüksége, nem pletykákra. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Emilio és Tina