Tisztázták a Bangó Margit állapotáról szóló pletykákat: Megszólalt a család
Rendkívüli közleményt adtak ki. Bangó Margitért egy ország imádkozik.
Bangó Margit unokája esküvőjén sem tudott már résztvenni, mert régóta kórházban kezelik az énekesnőt. Azonban a családnál betelt a pohár a nagymama állapotát körülvevő pletykákkal kapcsolatban, Jellinek Tina és Emilio közös közleményt adtak ki.
Bangó Margit állapotáról nyilatkoznak kedd este
Ma este... kizárólag először és utoljára beszélünk, tiszta vizet öntünk a pohárba Mama Bangó Margit egészségi állapotával kapcsolatban! Az elmúlt időszakban túl sok lett a találgatás, túl sok a pletyka, túl sok a félinformáció. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Mama beleegyezésével, Emilioval együtt exkluzív interjút adtunk a Tények Plusz adásában. Ez az első és utolsó alkalom, amikor ebben a témában megszólalunk. Kérjük a sajtót és az embereket, hogy tartsák tiszteletben a Mama nyugalmát, ne terjesszenek rémhíreket, tiszteljék meg a Mamát és a családot, és ezt az érzékeny időszakot! Most szeretetre, imára van szüksége, nem pletykákra. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Emilio és Tina
- írták a Facebookon.
