A gyűlölet helyett a zenére koncentrál Curtis: Most már a koncertezés lesz fókuszban, amit nagyon várunk a zenekarommal!

Izzanak a kedélyek a választások óta. A gyűlölethullám pedig Curtist sem kímélte.

Létrehozva: 2026.04.17. 15:39
Módosítva: 2026.04.17. 15:54
Curtis gyűlölet rapper

Öt nap telt el az országgyűlési választások óta, de a közéleti indulatok láthatóan nem akarnak alábbhagyni. A közösségi média felületein továbbra is izzanak a kommentfalak. Széki Attila, azaz Curtis, az elmúlt időszakban többször is egyértelművé tette politikai álláspontját, ami miatt az utóbbi napokban soha nem látott kritika- és támadássorozat zúdult rá. A zenész eddig mélyen hallgatott, ám a feszült hangulatot és a személyét érő vádakat látva úgy döntött, nem dől hátra, hanem tiszta vizet önt a pohárba. Egy őszinte, kendőzetlen Instagram-posztban reagált az őt ért támadásokra, miközben a jövőbeli terveiről is lerántotta a leplet – írja a Bors.

Curtis orbán Viktor országjárásán gyakori vendég volt.
Curtis Orbán Viktor országjárásán több ízben is fellépett, amit utólag sem bánt meg (Fotó: Nagy Balázs / Új Néplap)

Curtis kitálalt: Ez az igazság a politikai szerepvállalásáról

A rapper nem próbálta szépíteni a helyzetet, rögtön az elején leszögezte, hogy a választási eredmények őt is érzékenyen érintették: Természetesen csalódott vagyok!” – írta bejegyzésében Curtis, aki hangsúlyozta, hogy számára a következetesség mindennél többet ér. Emlékeztette követőit, hogy ő akkor is kiállt a nézetei mellett, amikor még az RTL foglalkoztatta, és ezen a hozzáállásán a jövőben sem tervez változtatni, még ha ez sokaknak nem is tetszik.

Érzékelem a felém irányuló mérhetetlen indulatot. Megértem, és bánt is, nem tagadom!”

A zenész pontosan látja, mi zajlik a profilján, és nem titkolja, hogy a népharag őt is megviseli:

Érzékelem a felém irányuló mérhetetlen indulatot. Megértem, és bánt is, nem tagadom!

– fogalmazott őszintén. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem keres kifogásokat, és nem akar áldozatszerepben tetszelegni: „Én döntöttem úgy, hogy ezt az utat választom, nekem kell viselnem a felelősségét szögezte le. Curtis szerint az, hogy ez az út végül jónak vagy rossznak bizonyul-e, csupán szubjektív megítélés kérdése. 

A rapper azonban a politikai csatározások felett állva egy fontos üzenetet is megfogalmazott a nemzet számára. 

Függetlenül a választás végkimenetelétől, azért szorítok, hogy a megosztottság véget érjen, és újra egy erős nemzetként tekinthessünk magunkra

 – írta, jelezve, hogy a gyűlölet helyett az összefogásban látja a kiutat.

Tisztázta a törlési botrányt

A kommentszekciókban az elmúlt napokban szárnyra kaptak olyan pletykák is, miszerint Curtis megpróbálta „eltüntetni a múltat”, és politikai jellegű posztokat törölt az oldaláról. A rapper ezt határozottan cáfolta: „A napi politikában nem vettem részt, nem gyártottam politikai tartalmakat, így azokat nem is törölhettem.” Ezzel rövidre zárta a találgatásokat, és jelezte, hogy a lelkiismerete tiszta.

Irány a színpad!

A politikai viharok után Curtis most úgy döntött, visszatér ahhoz, amihez a legjobban ért: a zenéhez. Kijelentette, hogy a jövőben a koncertezés lesz a fókuszban, amit a zenekarával már alig várnak: „Remélem, lassan csillapodnak a kedélyek, és találkozhatunk valamelyik fesztiválon!” – zárta sorait a rapper, aki bízik benne, hogy a nyári szezonban már nem a politika, hanem a közönséggel való közös éneklés és a bulizás kapja a főszerepet. Úgy tűnik, Curtis készen áll magára hagyni a politikai csatateret, és a rajongói szeretetével töltekezve vág bele az idei turnéba.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu