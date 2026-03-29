Pataky Attila keményen odaszólt Radnai Márknak: „Inkább egy jó magyar bor, mint az LSD!”

Elítéli az ukrán ügynökök munkáját Pataky Attila.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 19:39
Módosítva: 2026.03.29. 19:40
pataky attila Edda Radnai Márk

Pataky Attila kérlelhetetlen őszinteséggel kommentálta a magyar politikai élet legforróbb eseményeit. Az EDDA frontembere szerint a hazai és a nemzetközi közbeszéd olyan mélységekbe süllyedt, ahonnan már csak a legelszántabbak tudnak felemelkedni. A zenész szerint sorsfordító időkben élünk, amikor a nemzeti szuverenitás és a belső béke megőrzése fontosabb minden politikai csatározásnál, éppen ezért úgy érzi, eljött az idő, hogy végleg tiszta vizet öntsön a pohárba a jövőnket fenyegető veszélyekkel kapcsolatban – írja a Bors.

Pataky Attila nem tart az ukrán ügynököktől, amíg olyan vezetőnk van, mint Orbán Viktor.
Pataky Attila Orbán Viktor és Szijjártó Péter erejében maximálisan hisz (Fotó: Hagymási Bence / 24óra)

Pataky Attila szerint nincs helye ukrán ügynököknek Magyarországon

A zenész sziklaszilárdan áll a kormányfő mellett. Pataky Attila ugyanis nem kertelt az ukrán ügynökök kapcsán: úgy véli, Orbán Viktor joggal rántotta le a leplet azokról a titkosszolgálati manőverekről, amelyek a Tisza Párton keresztül próbálnak beavatkozni a magyar választásokba. Az énekes szerint ezt semmiképpen sem hagyhatjuk, hiszen Magyarország a magyaroké, és minden külső befolyásolási kísérlet a nemzet ellen irányul:

 Úgy hiszem, Viktor már nagyon sok éve teszi a dolgát, és száz százalékig hiszek abban, hogy tudja, mit kell tennie. Hiszek a rutinjában, hiszen húszéves kora óta teszi a dolgát

– fejtette ki véleményét az énekes, aki Szijjártó Péter külügyminiszter munkáját is példaértékűnek tartja, kiemelve a miniszter fiatal kora ellenére megszerzett hatalmas tapasztalatát.

„Ártást és káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet soha nem lehet legyőzni"

A rocklegenda szerint a mai világban a határozottság az egyetlen fegyver.

„Azt ajánlom nekik, hogy csak határozottan járjanak el. Már nincs hová hátrálni, olyan mocsoktengerbe süllyedt a kommunikáció itthon és a világban is, hogy egyszerűen fel kell állni, és menni szembe a széllel” – üzente a politikai vezetésnek. 

Pataky szerint a káoszteremtés csak ideiglenes lehet, mert a gyűlölet előbb-utóbb felemészti önmagát is. Felidézte a történelem legvéresebb diktatúráit, Mao rendszerét és a rettegett ÁVÓ-t is, emlékeztetve mindenkit, hogy a gonoszságra épülő rendszereknek mindig csúnya végük lesz. 

Ártást és káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet soha nem lehet legyőzni. A szeretet etet, a gyűlölet ölet – és egy idő után elpusztítja azt is, aki gyűlöl

 – tette hozzá látnoki erővel.

Radnai Márk drogbotrányáról is megvan a véleménye

A zenész nem hagyta szó nélkül a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk körül kirobbant drogbotrányt sem. Pataky a romboló szerek helyett inkább a klasszikus magyar életérzést ajánlja az ellenzéki térfélnek.

 „Tiszta szívből ajánlom a másik oldalnak a bor, a szex és a rock and roll életérzést! Inkább egy jó magyar bor, mint az LSD, az kevésbé ártalmas!” 

Az énekes végül leszögezte, hogy bármilyen nehéz is a helyzet, ő továbbra is egy biztonságos és élhető Magyarországért fog küzdeni, mert hisz abban, hogy a magyar nép ereje és a tapasztalt vezetés végül minden mocsoktengeren átsegíti az országot.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
