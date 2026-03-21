Erre senki sem számított: Fertőszögi Péter ezért fizetett többet a régi porcelánért

Szombat este ismét új epizóddal tért vissza a Kincsvadászok VIP műsora, melybe olyan ismert emberek látogattak el, mint Janza Kata, Klausmann Viktor vagy éppen Nyári Darinka és lánya, Zoé. Anya és lánya egy családi ereklyével érkezett a műsorba, majd minden vágyakozásukat felülmúlva kötöttek üzletet.

Nyári Darinka és lánya Kiss-Nyári Zoé egy porcelán medvével érkezett a Kincsvadászok VIP-ba (Fotó: Máté Krisztián)

Kincsvadászok VIP: Első osztályú porcelán tűnt fel

Nyári Darinka és 13 éves lánya már hosszú ideje dédelgette az álmot, hogy egy nap ők is a Kincsvadászok kereskedői elé állhatnak egy különleges tárggyal, ugyanis hatalmas rajongói a TV2 műsorának.

Most az álom végre valóra válhatott, sőt túl is szárnyalták céljaikat. A színésznő és gyermeke egy 1970-es évekből származó Herendi porcelán medvével érkezett, amely a Kincsvadászok szakértője, Kelen Anna szerint is kiváló állapotban van. A kézzel festett jegesmedvét ábrázoló porcelán igazán érdekes darab, ugyanis aprólékos és precíz kidolgozása első osztályú műtárggyá tette.

A nagyszüleim ajándékozták az én anyukámnak és apukámnak, valamikor nagyon régen, amikor még kislány voltam. Szerintem nagyjából 40 éve van a szüleim birtokában. Nagyon ügyetlen kislány voltam, ezért gyerekként sosem mertem megfogni, nehogy összetörjem

– mesélte Nyári Darinka, majd hozzátette, hogy gyermekként sosem törődött a tárgyakkal, ám most már hatalmas eszmei értéket tulajdonít egy-egy darabnak.

„Ahogy idősödik az ember, egyre többet jelent számára a múlt, vagy hogy egy-egy tárgynak mi a története. Számomra ezt jelentik a régiségek, és ezért is szerettünk volna ellátogatni a műsorba” – vallotta.

Nyári Darinka lánya Koreában szeretne tovább tanulni, erre fordítja a porcelánért kapott összeget (Fotó: Máté krisztián)

Erre senki sem számított: Túllépték az álomárat is

A Kincsvadászok licitálói hamar beleszerettek a tárgyba, sőt Dr. Katona Szandra bevallotta, hogy az ő otthonában is virít egy ilyen darab. A licitet végül Fertőszögi Péter nyerte meg 65 ezer forinttal, hogy ezzel is támogassa a 13 éves Zoé egyetemi tanulmányait.

Elsősorban az motivált abban, hogy megvegyem ezt a tárgyat, hogy nagyon szimpatikus az, hogy el szeretnél menni tanulni, ha ezzel tudlak segíteni, akkor örömmel veszem meg a macit

– mondta a BÁV ART Aukciósház és Galéria tulajdonosa. A kis Zoé ugyanis nagy tervekkel készül a jövőre: Koreában szeretné folytatni tanulmányait.