Erre senki sem számított: Fertőszögi Péter ezért fizetett többet a régi porcelánért
Nyári Darinka és Kiss-Nyári Zoé is ellátogatott a TV2 műtárgy-kereskedő műsorába. Az anya-lánya páros egy Herendi porcelánt hozott a Kincsvadászok VIP adásába, melyből Zoé egyetemi tanulmányait finanszíroznák.
Szombat este ismét új epizóddal tért vissza a Kincsvadászok VIP műsora, melybe olyan ismert emberek látogattak el, mint Janza Kata, Klausmann Viktor vagy éppen Nyári Darinka és lánya, Zoé. Anya és lánya egy családi ereklyével érkezett a műsorba, majd minden vágyakozásukat felülmúlva kötöttek üzletet.
Kincsvadászok VIP: Első osztályú porcelán tűnt fel
Nyári Darinka és 13 éves lánya már hosszú ideje dédelgette az álmot, hogy egy nap ők is a Kincsvadászok kereskedői elé állhatnak egy különleges tárggyal, ugyanis hatalmas rajongói a TV2 műsorának.
Most az álom végre valóra válhatott, sőt túl is szárnyalták céljaikat. A színésznő és gyermeke egy 1970-es évekből származó Herendi porcelán medvével érkezett, amely a Kincsvadászok szakértője, Kelen Anna szerint is kiváló állapotban van. A kézzel festett jegesmedvét ábrázoló porcelán igazán érdekes darab, ugyanis aprólékos és precíz kidolgozása első osztályú műtárggyá tette.
A nagyszüleim ajándékozták az én anyukámnak és apukámnak, valamikor nagyon régen, amikor még kislány voltam. Szerintem nagyjából 40 éve van a szüleim birtokában. Nagyon ügyetlen kislány voltam, ezért gyerekként sosem mertem megfogni, nehogy összetörjem
– mesélte Nyári Darinka, majd hozzátette, hogy gyermekként sosem törődött a tárgyakkal, ám most már hatalmas eszmei értéket tulajdonít egy-egy darabnak.
„Ahogy idősödik az ember, egyre többet jelent számára a múlt, vagy hogy egy-egy tárgynak mi a története. Számomra ezt jelentik a régiségek, és ezért is szerettünk volna ellátogatni a műsorba” – vallotta.
Erre senki sem számított: Túllépték az álomárat is
A Kincsvadászok licitálói hamar beleszerettek a tárgyba, sőt Dr. Katona Szandra bevallotta, hogy az ő otthonában is virít egy ilyen darab. A licitet végül Fertőszögi Péter nyerte meg 65 ezer forinttal, hogy ezzel is támogassa a 13 éves Zoé egyetemi tanulmányait.
Elsősorban az motivált abban, hogy megvegyem ezt a tárgyat, hogy nagyon szimpatikus az, hogy el szeretnél menni tanulni, ha ezzel tudlak segíteni, akkor örömmel veszem meg a macit
– mondta a BÁV ART Aukciósház és Galéria tulajdonosa. A kis Zoé ugyanis nagy tervekkel készül a jövőre: Koreában szeretné folytatni tanulmányait.
Darinka és Zoé boldogan fogadták el a galériatulajdonos ajánlatát: „Volt egy kis izgalom bennünk, de 15 ezer forinttal túl is léptük az álomárunkat, úgyhogy nagyon örülünk.”
Egy korábbi licit sorsára is fény derült
Korábban Kiss Ernő Zsolt látogatott el a Kincsvadászok VIP adásába, aki egy családi dísztárgyat kínált eladásra, hogy lányához hasonlóan valóra váltsa álmát. Noha a sztárapuka nem éppen szokványos álommal állt elő, ugyanis a kertjében szeretett volna egy extravagáns mellékhelyiséget kiépíteni.
„Van nekünk egy szerelemprojektünk. Szeretnénk egy illemhelyet kialakítani a kertben. Nevezzük ezt „budiprojektnek”. Nem mindegy, hogy a mellékhelyiség az milyen, lehet az egy felturbózott gödör, vagy egy egészen puritán is” – mesélte korábban a színész, melyre Tilla és Megyesi Balázs is hatalmas nevetéssel reagált. A projektről azonban most Kiss Ernő Zsolt párja, Darinka elárulta, hogy sikeresen elkészült!
