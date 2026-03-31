Tengerparti álom: Cserpes Laura fürdőruhás fotókkal lepte meg követőit

Cserpes Laura Bora Bora szigetén pihen, és kalandjait Instagram-oldalán is megosztja a követőivel. Az énekesnő elbűvölő fotókon örökítette meg Francia Polinéziai utazását.

Az énekesnő rengeteg hangulatos képet osztott meg a követőivel az Instagram-oldalán. A legtöbb képen természetesen a híres sziget türkizkék vize látható, ami előtt hatalmas boldogan pózol Cserpes Laura.

A legelső képen az énekesnő egy gyönyörű virágkoronában pózol, egy vékony fehér ingben és a háta mögött pedig az elképesztően kék tenger. Cserpes Laura láthatóan minden percét kielvezi a varázslatos utazásnak. Az egyik fotón például egy fekete bikiniben pózol, ami tökéletesen kiemeli az alakját. A kezében pedig egy búvárfelszerelést tart, ami arról árulkodik, hogy nemcsak a tengerpartról csodálta meg a végtelen kék vizet, hanem az ott rejlő színes élő világban is gyönyörködött.

A fényképekhez csak egy idézetet mellékelt az énekesnő Einsteintől, ami így szól:

Az egyetlen valódi érték az életben az, amit másokkal megéltünk.

A rajongók természetesen odáig vannak a hangulatos tengerparti képekért. Ne maradj le Cserpes Laura Francia Polinéziai kalandjairól, íme a csodálatos fotósorozat: