Céline Dion a ritka betegsége ellenére újra színpadra lép

A kanadai énekesnő állítólag készen áll arra, hogy súlyos egészségügyi diagnózisa nyilvánosságra hozatala után újra a színpadra lépjen. Miközben Céline Dion az 58. születésnapját ünnepli, hűséges rajongói alig várták a hivatalos bejelentést.

Céline Dion visszatér a színpadra Fotó: AFP

Az énekesnő a világjárvány óta nem adott teljes koncertet, de a rajongók remélik, hogy visszatérését jelzi, miután Párizsban rejtélyes plakátokat láttak, amelyeken dalszövegei és dalcímek szerepeltek. Céline Dionnál Stiff Person-szindrómát diagnosztizáltak, a sokkoló hír után nagyon rövid időn belül le kellett mondania több, 2022-re tervezett fellépését.

A betegség egymillió emberből egy-kettőt érint, és egy progresszív idegrendszeri rendellenesség. Egyre súlyosabb izommerevséget és görcsöket okoz, és a kanadai énekesnő esetében ez sajnos kiterjed a hangszálaira is. Az SPS-t gyakran tévesen diagnosztizálják sclerosis multiplexnek, Parkinson-kórnak vagy fibromyalgiának. Ez annak köszönhető, hogy hasonló tüneteket válthat ki.

Úgy tűnik, hogy a színpadra való visszatéréskor, az esetleges problémák elkerülése érdekében, székben ülve adhatja elő klasszikus slágereit. A hírek szerint kezdetben 10 előadásra szerződtették, amelyekből hetente kettőt ad majd elő a párizsi La Défense Arénában.

A Grammy-díjas énekesnő rendszeresen beszél az állapotáról. 2024-ben a BBC-nek adott interjújában elmesélte, hogy a diagnózis felállítása előtt évekig küzdött a tünetekkel. Elismerte, hogy egyes fellépéseken kénytelen volt megkérni kísérőzenészeit, hogy változtassák meg bizonyos dalok hangnemét - számolt be róla a Mirror.

Legnagyobb támasz számára 15 éves fiai, akikre rendkívül büszke, és vészhelyzet esetére riasztógombokat szereltetett fel a házában:

„Vannak riasztógombjaink a házban, és a fiaim tudják, hogyan kell engem oldalra fektetni. Az volt a célom, hogy elmondjam és megmutassam nekik, nem pedig hogy megijesszem őket. Azért tettem, hogy tudják: Én vagyok az anyátok, és ez az én felelősségem. Elég idősek vagytok ahhoz, hogy megértsétek, szükségem lehet a segítségetekre” - nyilatkozta a Célin Dion.