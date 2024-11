Céline Dion újra színpadon – nem akárkinek mondott igent a kanadai díva

A párizsi olimpia nyitóeseményének csúcspontjaként láthattuk és hallhattuk Céline Diont, aki súlyos betegsége ellenére vállalta a nem mindennapi fellépést. A nyár után pedig idén ősszel egy újabb felkérésre mondott igent a kanadai díva. Jöjjenek a részletek!

Elie Saab rengeteg világsztárt öltöztet, köztük Céline Diont (Fotó: Getty Images / Neilson Barnard / Hot! magazin)

A libanoni divattervező, Elie Saab fogalom a divatszakmában! A nős, többgyermekes alkotó ruháira világsztárok sora mond igen Katalin hercegnétől Halle Berryn és Sandra Bullockon át Jennifer Lopezig és Céline Dionig. Nem véletlen, hogy az iménti hírességek közül többen is részt vettek Saab mesés divatbemutatóján Rijádban, Szaúd-Arábia fővárosában. Ráadásul a válás nehézségeivel küzdő Jennifer Lopez mellett a beteg Céline Dion is igent mondott a divattervezőnek, így nemcsak jelenlétükkel, de fellépésükkel is emelték az est fényét. A különleges esemény hivatalos felvételét pedig bárki számára elérhetővé tetet Elie Saab a YouTube-csatornáján. J.Lo az 50. perctől látható, stílusosan a szakítós I Will Survive-val (Túl fogom élni) indítja a műsorát, de elénekli a Waiting For Tonight, az On The Floor és a Let’s Get Loud című sikerdalait is. Céline Dion pedig a fináléban, a 87. percben lép színpadra, két erőteljes dallal: a The Power of Love (A szerelem ereje) mellett az I”m Alive (Élek!) hallható tőle.

Nézd meg a teljes estet!